Turnamen Golf MercedesTrophy Indonesia 2021 Dimulai

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen golf MercedesTrophy Indonesia 2021 kembali digelar. Kompetisi ini merupakan bagian dari turnamen golf bertaraf internasional yang digelar oleh Mercedes-Benz global dan digelar rutin setiap tahun.

Tahun ini, MercedesTrophy Indonesia memasuki turnamen ke-25 dan memberikan kesempatan kepada pelanggan setia Mercedes-Benz untuk bersaing di turnamen dan dapat menjadi perwakilan Indonesia pada ajang MercedesTrophy World Final 2021.



MercedesTrophy edisi ke-25 terdiri dari 12 putaran kualifikasi. Sebanyak 10 putaran akan diselenggarakan di area Jabodetabek, dan 2 putaran lainnya akan dilaksanakan di dua kota besar Indonesia.



Pemenang dari babak putaran kualifikasi akan lanjut berkompetisi di putaran National Finals yang akan diselenggarakan di Jakarta. Selanjutnya, empat pemenang yang lolos dapat mengikuti tahap MercedesTrophy World Final, yang biasanya diadakan di Stuttgart, Jerman, rumah dari Mercedes-Benz.



Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun mengatakan bahwa tahun ini turnamen golf MercedesTrophy Indonesia memberikan kesempatan lebih luas kepada pecinta golf di tanah air untuk berkompetisi.





Baca juga: 7 Pegolf Jawara MercedesTrophy Indonesia Berangkat ke Australia



“Golf merupakan olahraga yang menarik dengan kombinasi rekreasi, semangat berkompetisi, dan persahabatan di antara pemain. Tentu saja turnamen akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Choi Duk Jun dalam konferensi pers di Senayan National Golf Club, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.



“Melalui MercedesTrophy Indonesia yang ke-25, kami yakin dapat memberikan sebuah event olahraga yang unik, mencerminkan hubungan positif antara olahraga dan gaya hidup luxury, serta mampu memberikan status prestise Mercedes-Benz.”

Mercedes-Benz C-Class akan menjadi salah satu hadiah hole in one di turnamen golf MercedesTrophy Indonesia 2021.



Selama penyelenggaraannya, sejumlah pemain golf telah mewakili Indonesia di ajang MercedesTrophy World Final dengan beberapa catatan prestasi yang membanggakan. Satu di antaranya adalah golfer Okto Hidayatsyah Putra yang merupakan finalis dari medan, Sumatera Utara. Okto berhasil menjadi bagian dari tim Asia Selatan yang menang di MercedesTrophy World Final di Stuttgart.



Okto juga berhasil memukul Perfect Drive, bola pada pukulan teenya mendarat hanya 16 cm dari garis tengah miniature lane dan memenangkan hadiah spesial “Drive to The Major”.

Baca: Mercedes Gelar Swing & Drive, Apa Itu?



Kembali menyoroti konsistensi partisipasi Indonesia di turnamen bergengsi tersebut, Okto Hidayatsyah Putra menerima kehormatan untuk mengikuti Drive to the Major 2018, dan memenangkan Drive To The Major 2018 Tournament (Flight C).



Nirwan Santosa mewakili Indonesia di Stuttgart pada 2018 setelah menjuarai MercedesTrophy Asian Final di Brisbane, Australia.



Di tahun 2019, Indonesia diwakili oleh Andy Lauw pada turnamen MercedesTrophy World Final di Stuttgart. Budi Raharjo mewakili Indonesia untuk Drive To The Major 2019 (Pemenang Flight B).



Deputy Director, Marketing Communication & PR, PT MBDI, Hari Arifianto, mengatakan bahwa turanamen golf yang digelar rutin di Indonesia merupakan bagian dari layanan Best Customer Experience untuk konsumen.

“Kami memberikan kesempatan kepada para pelanggan setia kami untuk mendapatkan pengalaman khas Mercedes-Benz: perpaduan antara sporty dan keahlian,” kata Hari.



Menyoal banyak babak kualifikasi yang digelar, biasanya hanya tiga babak kualifikasi, Hari mengklaim itu merupakan upaya perusahaan untuk memperluas awareness brand Mercedes-Benz ke komunitas pecinta golf di Tanah Air.

Hari menambahkan bahwa peserta memiliki kesempatan untuk memenangkan sebuah mobil baru Mercedes-Benz yang berhasil meraih hole-in-one. "Dibuat semuah mungkin untuk dimenangkan, kalau perlu ditempatkan di par tiga dengan jarak yang paling pendek," ujar dia.

Sebagai rangkaian turnamen undangan internasional yang eksklusif, sejarah MercedesTrophy dapat ditelusuri kembali ke tahun 1989 ketika Mercedes-Benz menyelenggarakan serangkaian turnamen untuk pemain golf amatir di tingkat nasional.



Turnamen golf bergengsi yang telah diadakan di Indonesia sejak 1992 ini merupakan wujud apresiasi Mercedes-Benz kepada pelanggannya, sekaligus memberi kesempatan bagi pegolf terbaik untuk berprestasi pada turnamen serupa di tingkat regional dan dunia.



Sekitar 65.000 pegolf dari 60 negara berpartisipasi untuk acara ini setiap tahun, MercedesTrophy telah menjadi turnamen yang paling dinantikan bagi pegolf amatir, terutama mereka yang memiliki mobil Mercedes-Benz.



Tournament Director Eddy Putra mengatakan bahwa turnamen ini akan menggunakan sistem stable ford dengan empat kategori yakni kategori – pria Divisi A − Handicap 0 – 9, Divisi B − Handicap 10 – 15, dan Divisi C − Handicap 16 – 24, serta kategori – wanita: Handicap 0 - 36.



“Pemenang dari masing-masing divisi handicap pria dan satu pemenang dari kategori wanita akan berkompetisi di ajang MercedesTrophy World Final 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021,” kata dia.