Kinerja Ekspor Suzuki Januari Tumbuh 7 Persen, New Carry Terbanyak

PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) mengekspor mobil MPV All New Suzuki Ertiga ke Brunei Darussalam dalam pembukaan Pelabuhan Patimban pada Minggu, 20 Desember 2020. FOTO: PT SIM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Motor mengumumkan bahwa kinerja ekspor Januari 2021 mengalami peningkatan sebanyak 7 persen dibanding Desember 2020.



Berdasarakn data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total ekspor kendaraan Suzuki secara utuh (Completely Built Up/CBU) pada Januari lalu mencapai 2.474 unit. Angka ini naik dibanding Desember yang hanya 2.144 unit. Sementara itu, ekspor dalam bentuk terurai (Completely Knock Down/CKD) sebanyak 984 unit dan komponen 10.996 set.



Apriyanto mengatakan bahwa “Kinerja ekspor Januari menjadi harapan positif bagi perusahaan,” kata Apriyanto, Assistant to Production Planning Control Dept. Head PT SIM dalam keterangan resmi, Kamis, 25 Februari 2021.



Ia menjelaskan bahwa peningkatan performa ekspor Suzuki ini didominasi New Suzuki Carry Pick Up. “Peningkatan ekspor ini meningkatkan optimisme kami untuk memaksimalkan volume ekspor di tahun 2021, baik CBU maupun CKD agar dapat berkontribusi pada perekonomian di Indonesia,” ujar dia.

Baca juga: Suzuki Carry Jadi Andalan SIS Genjot Ekspor



Selain ekspor CBU New Carry Pick Up yang berkontribusi hingga 35,4 persen, performa ekspor Suzuki juga didukung pengapalan CKD Suzuki Karimun Wagon R sebesar 21 persen dan CBU Suzuki XL7 sebesar 18,4 persen.



Saat ini, Suzuki telah berhasil memasarkan mobil, baik CBU maupun CKD, ke-51 negara yang tersebar di Asia, Amerika Selatan, Timur Tengah, Oseania, hingga Afrika. Jumlah tujuan negara ekspor ini pun akan terus ditingkatkan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di berbagai negara.



Suzuki mengklaim peningkatan performa ekspor ini menunjukkan bahwa minat konsumen internasional terhadap mobil buatan Indonesia tetap tinggi. Tak heran karena Suzuki menerapkan teknologi mutakhir serta memiliki fasilitas pabrik berstandar internasional dalam memproduksi mobil dan sepeda motor.



“Sebagai salah satu dari 3 pilar Suzuki di dunia setelah Jepang dan India, Suzuki Indonesia akan terus memproduksi kendaraan yang berkualitas dan value for money. Sehingga, kendaraan-kendaraan produksi Suzuki Indonesia bisa benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia dan disukai konsumen global,” kata dia.