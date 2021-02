All New Mazda6 ELITE Sedan dan Mazda6 Estate Facelift Dirilis, Lihat Detilnya

Mobil All New Mazda6 Elite Estate Facelift 2021 resmi mengaspal di Indonesia. Mobil ini mendapatkan penyegaran dan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan pengendara. FOTO: PT Eurokars Motor Indonesia (EMI)

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil sedan premium unggulan Mazda, All New Mazda6 ELITE Sedan dan All New Mazda6 ELITE Estate mendapatkan penyegaran alias facelift.

Mobil All New Mazda6 ELITE Sedan dan Estate menggunakan model kunci terbaru yang biasa disebut 7-G Models Key-fob. Kunci model terbaru ini lebih modern dan premium.

Berdasarkan keterangan PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) pada Kamis, 25 Februari 2021, kedua mobil baru itu dilengkapi fitur smartphone integration. Fungsi entertainment dan koneksi ponsel kini sepenuhnya menggunakan koneksi Bluetooth.

Di Indonesia, PT EMI menawarkan All New Mazda6 ELITE Sedan dengan harga Rp 698,8 juta (on the road Jakarta), sedangkan All New Mazda6 ELITE Estate dibanderol Rp 729,9 juta.

Secara keseluruhan, All New Mazda6 ELITE Sedan dan Mazda6 ELITE Estate Facelift tetap memiliki banyak fitur keselamatan andalan. Mulai Adaptive LED Headlights (ALH) untuk meningkatkan visibilitas saat malam dan membantu pengemudi menghindari bahaya saat berkendara di malam hari.

Ada juga Blind Spot Monitoring (BSM). Mazda membekalinya dengan sensor radar di bagian belakang untuk mendeteksi kendaraan yang berada di posisi blind spots di bagian belakang dan samping. Termasuk kendaraan yang mendekat cepat, dan mengingatkan pengemudi melalui lampu peringatan di kedua spion samping serta melalui suara alarm.

Mobil Mazda6 Facelift terbaru ini juga dipasangi Rear Cross-Traffic Alert (RCTA), sebagai pengingat pengemudi saat mendeteksi ada kendaraan yang mendekat ketika mobil mundur. Peringatan diberikan oleh indikator yang berkedip di kaca spion dan melalui suara alarm.

Ada Lane-Departure Warning System (LDWS), fitur ini mendeteksi marka jalan. Ditunjang kamera sensor di bagian depan yang medeteksi marka jalan, Lane-keep Assist System (LAS)

Kedua mobil itu juga memiliki Smart City Brake Support Rear (SCBS R), sensor ultrasonik yang diletakkan pada bumper belakang, yang mendeteksi bagian belakang.

Smart City Brake Support (Advanced SCBS), mendeteksi kendaraan yang berada di depan mobil dan secara otomatis.

Mobil sedan Mazda6 Facelift dibekali Dynamic Stability Control & Traction Control System (DSC/TCS), yang membaca sudut putaran kemudi. Serta Antilock Brake System (ABS), yang mengatur pengereman untuk memastikan pengereman yang konsisten dan dapat terkendali.

Tak ketinggalan Driver Attention Alert (DAA), untuk memperingatkan kondisi pengemudi mobil All New Mazda6 ELITE Sedan dan Mazda6 ELITE Estate. Fitur ini mencegah kecelakaan karena kelelahan, serta dilegkapi 360 derajat view monitor dengan 4 kamera.