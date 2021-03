Kawasaki Ninja 250 MY2021 Punya Warna Baru, Harga Rp 64,2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) resmi merilis Kawasaki Ninja 250 Model Year 2021 yang telah hadir di dealer-dealer resmi Kawasaki. KMI menghadirkan Ninja 250 MY 2021 dengan color and graphic (C&G) baru. Motor sport 250 cc 2 silinder ini dibanderol dengan harga Rp 64,2 juta (OTR Jakarta).



Warna-warna yang hadir diantaranya Metallic Carbon Gray dan Passion Red. KMI memilih Metallic Carbon Gray sebagai warna baru di tengah-tengah penggemar Ninja untuk memberikan penyegaran tampilan dengan nuansa yang lebih sport dan manly.

Warna Metallic Carbon Gray ini terlihat berbeda dari tipe-tipe sebelumnya. Sedangkan warna Passion Red memberikan kesan stylish dan fresh bagi para pecinta motor dua silinder ini. Start delivery untuk Ninja 250 MY 2021 dijadwalkan pada Februari 2021.

Kawasaki Ninja 250 MY2021 Gray. (KMI)



Selain hadir dengan warna dan grafis baru yang lebih menarik, Ninja 250 MY 2021 yang merupakan rival Honda CBR250RR dan Yamaha R25 ini juga dilengkapi dengan teknologi yang up-to-date, di antaranya terdapat Assist & Slipper Clutch, Economical Riding Indicator dan Ergo-Fit.



“KMI dengan bangga mengeluarkan warna dan grafis baru New Ninja 250 sebagai upaya para pecinta motor sport menjadi puas akan hadirnya update-update terbaru dari Kawasaki,” kata Michael C. Tanadhi selaku Head Sales & Promotion KMI.

Spesifikasi lengkap Kawasaki Ninja 250 MY2021:

POWER

Jenis Mesin Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin Sistem Pengapian DC-CDI Power Maksimum 28.5 kW {39 PS} / 12,500 rpm Torsi Maksimum 23.5 Nm {2.4 kgfm} / 10,000 rpm Diameter x Langkah 62.0 x 41.2 mm Volume Silinder 249 cc Sistem Katup DOHC, 8 valves Perbandingan Kompresi 11.6:1 Transmission 6-speed, return Primary Reduction Ratio 3.069 (89/29) Final Reduction Ratio 2.929 (41/14)

PERFORMANCE

Suspensi Depan ø41 mm telescopic fork Suspensi Belakang Bottom-link Uni Trak, gas-charged shock with adjustable spring preload Rem Depan Single semi-floating ø310 mm petal disc Rem Belakang ø220 mm petal disc

DETAILS