Segera Meluncur Sepeda Motor Listrik Okinawa Oki100: The Silent Beast

TEMPO.CO, Jakarta - Okinawa bersiap meluncurkan sepeda motor listrik baru bernama Oki100 pada April 2021. Teaser Si Buas Senyap pun telah disebarkan.

Motor Listrik Oki100 pertama muncul sebagai konsep di Auto Expo 2018 dan dijadwalkan meluncur di jalanan apda 2020. Tapi Pandemi Covid-19 mengacaukannya.

Gambar teaser skuter listrik buatan India tersebut menunjukkan siluet yang sangat familiar dari mobil EV yang terinspirasi dari naked roadster Ducati Monster.

Sepeda motor listrik Okinawa Oki100 alias The Silent Beast dibanderol sekitar 1,10 lakh Rupee on the road atau sekitar Rp 21,5 juta, yang akan menjadi saingan langsung seperti motor listrik Revolt RV400.

Jika final bike didasarkan pada konsep sepeda motor listrik Oki100 yang dipamerkan sebelumnya, itu akan memiliki tampilan seperti Monster dengan headlamp berbentuk oval, tangki bahan bakar berbentuk bulat dan terpahat, serta bingkai berwarna merah yang terbuka.

Tak perlu dikatakan, ukuran dan dimensi keseluruhan motor ini tidak akan mendekati Monster aslinya dan juga akan menggunakan kombinasi roda mini 12 dan 10 inci.

Oki100 akan dilengkapi garpu depan terbalik dan unit monoshock di belakang. Dalam spesifikasi teknis, kendaraan listrik merek Okinawa ini akan menampilkan baterai lithium-ion yang dapat dilepas yang kapasitasnya belum diketahui saat ini.

Meski angka performa resmi belum terungkap, The Silent Beast -- karena motor listrik tak seriuh motor bensin -- diklaim memiliki jangkauan pengisian penuh sekitar 150 km dan kecepatan tertinggi 100 km/jam.