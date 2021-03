Game Balap Mobil Need For Speed Ditunda Rilis, Ada Apa?

Para pengunjung memainkan game Need for Speed Rivals dalam acara Gamescom 2013 di Cologne, Jerman (21/8). REUTERS/Ina Fassbender

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini beredar kabar bahwa game balap mobil Need For Speed ditunda peluncurannya. Bersamaan dengan itu game Monster Jam Steel Titans 2 rilis dan diskon harga Controller Nintendo Switch Pro.

Yang menarik, mengapa game Need For Speed diumumkan ditunda rilis, padahal memang belum muncul tanggal peluncurannya.

Diduga kuat pengembangnya sengaja akan mendorong game Battlefield lebih dahulu tahun ini.

Baca: 7 Mobil Super Cepat yang Pernah Tampil di Film Need for Speed

Tentu keputusan pengembang EA tersebut mengecewakan penggemar Need For Speed.

Menurut laporan Polygon, "Eksekutif puncak EA untuk studio menekankan bahwa tidak ada waralaba yang bermasalah, dan juga tidak dicabut dari proyek Need for Speed."

Itu berarti bahwa belum bisa dipastikan kapan game balap mobil terbaru Need For Speed bakal menghampiri pecintanya. Di sisi lain, Monster Jam Steel Series 2 dirilis minggu ini seharga 39,99 dolar AS.



AUTOBLOG