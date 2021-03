Sepekan PPnBM Nol Persen, Pengunjung Dealer Mitsubishi Membludak

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Cirebon Authorized Dealer PT Teja Berlian mulai merasakan dampak penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM Nol Persen untuk mobil baru.

Animo masyakat dan pengunjung dealer Mitsubishi pun meningkat. Seorang petugas marketing Mitsubishi Cirebon Authorized Dealer PT Teja Berlian mengatakan pembeli meningkat sekitar 30 persen dalam sepekan terakhir.

“Ini (pembeli) lebih banyak ketimbang sebelum PPnBM nol persen berlaku,” ujar dia kepada Tempo hari ini, Senin, 8 Maret 2021.

Menurut pegawai yang menolak dikutip namanya ini, pengunjung dealer juga membludak. Mereka banyak bertanya sebagai bahan pertimbangan untuk membeli mobil Mitsubishi. Contohnya pada Sabtu lalu, 6 Maret 2021, pengunjung lebih banyak ketimbang sebelumnya.

“Jumlah pengunjung bisa sampai 100 persen lebih banyak."

Program penambahan diskon harga hanya untuk pemesanan Mitsubishi Xpander tahun 2020.

Dari merek Mitsubishi, mobil Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross mendapatkan relaksasi pajak PPnBM Nol Persen.

PPnBM Nol Persen berlaku sejak Maret hingga Mei 2021 untuk mobil baru jenis sedan atau minibus kurang dari 1.500 cc, berpenggerak roda 4x2, serta komponen lokal 70 persen.

Berkat penghapusan PPnBM, harga mobil baru Mitsubishi Xpander turun hingga Rp 18 juta. Berikut ini daftar harga mobil Mitsubishi on the road Jakarta per 1 Maret 2021:

Sebelum dipotong PPnBM nol persen

Varian Non White White Xpander Cross Premium Rp 299.500.000 Rp 301.000.000 Xpander Cross AT Rp 286.500.000 Rp 288.000.000 Xpander Cross MT Rp 276.500.000 Rp 278.000.000 Xpander Ultimate Rp 278.900.000 Rp 280.000.000 Xpander Sport AT Rp 275..000.000 Rp 276.500.000 Xpander Sport MT Rp 265.000.000 Rp 266.500.000 Xpander Exceed AT Rp 257.000.000 Rp 258.500.000 Xpander Exceed MT Rp 246.400.000 Rp 247.900.000 Xpander GLS AT Rp 248.900.000 Rp 250.400.000 Xpander GLS MT Rp 234.300.000 Rp 235.800.000 Xpander GLX MT Rp 217.800.000 Rp 219.300.000 Xpander Cross Rockford Rp 308.500.000

Sesudah dipotong PPnBM nol persen