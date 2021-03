New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD Mengaspal, Simak Spesifikasnya

TEMPO.CO, Jakarta - Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) resmi merilis mobil baru New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD. Kedua mobil SUV tersebut membawa penyegaran dari segi fitur teknologi.

GM Operastions PT EMI Erik Pascanugraha menerangkan, pihaknya telah melakukan penyegaran pada mobil model baru tersebut. “Ada beberapa poin penyegarannya agar tetap menjadi pilihan di segmen SUV,” ujar dia dalam acara virtual, Selasa, 9 Maret 2021.

Berikut perbedaan New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD:

New Mazda CX-5 GT

New Mazda CX-5 tersedia dengan tiga pilihan varian yaitu: Touring, GT dan ELITE. Semua varian yang dijual di Indonesia menggunakan mesin bensin SKYACTIV-G 4-silinder 2,5 Liter ybertenaga maksimum 190 PS dan torsi puncak 251 Nm. Varian GT dijual dengan harga Rp 555,8 juta (on the road DKI Jakarta).

Penyegaran ini mampu meningkatkan tenaga 4 PS lebih tinggi dan juga Torsi 6 Nm lebih tinggi dari mesin terdahulu.

New Mazda CX-5 GT meluncur di Indonesia, Selasa, 9 Maret 2021. (Mazda)



Namun, khusus untuk New Mazda CX-5 varian GT memiliki beberapa penyegaran, seperti penggunaan paddle shift di balik lingkar kemudi. Selain itu, ada smartphone integration seperti Wireless Apple Carplay dan Andoid Auto, Active Driving Display (head-up display, Blind Spot Monitoring (BSM) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Terpasang juga layar information meter cluster (speedometer) lebih besar dari sebelumnya yang kini menjadi 7 inci. Mobil ini juga mendapatkan layar sistem infotainment yang lebih besar, dari sebelumnya 7 inci menjadi 8 inci.

Mazda CX-5 juga menggunakan material baru pada bagian plafon yang diklaim mampu meningkatkan kesenyapan kabin. Tampilan lebih segar disuguhkan oleh penggunaan aksen “metal woods” di beberapa bagian interior.

Di bagian luar, ubahan paling jelas terlihat pada warna velg silver mengkilat. Mobil ini juga mendapatkan model kunci terbaru dari Mazda yang disebut “7-G Models Key-fob”.

Di segmen SUV medium, model ini berhadapan dengan sejumlah rival seperti Honda CR-V, Nissan X-Trail, dan Wuling Almaz.

New Mazda CX-9 AWD

New Mazda CX-9 dijual dalam dua pilihan sistem penggerak, yaitu 2WD (front wheel drive) dan All-Wheel Drive (AWD), masing-masing dijual dengan harga Rp 869,9 juta dan Rp 998,8 juta (on the road DKI Jakarta). Keduanya mendapatkan tambahan fitur berupa paddle shift, wireless smartphone charger dan sistem koneksi nirkabel Apple CarPlay.

Khusus Mazda CX-9 AWD mendapatkan beberapa penyegaran, yaitu grill dengan warna dan desain baru, velg baru, dan tailpipe yang lebih besar di bagian belakang. Sementara di dalam kabinnya, desainnya berubah di bagian samping jok, dan beberapa sentuhan baru pada panel interior.

Mazda CX-9 2021. (Mazda)

Mazda CX-9 AWD maupun 2WD menggunakan mesin bensin 2,5 liter dengan turbocharger di balik kap mesinnya. Teknologi mesinnya SKYACTIV-G 2.5T, menyuguhkan performa istimewa. Dipadu dengan transmisi pintar dan canggih SKYACTIV-DRIVE 6 percepatan.

Mobil ini juga telah mendapatkan fitur G-Vectoring Control Plus atau GVC+. Fitur-fitur keselamatannya mulai dari sistem pengereman ABS, EBD dan Brake Assist (BA), Dynamic Stability Control dan Traction Control, Hill Launch Assist (HLA) dan Emergency Stop Signal (ESS).

Termasuk juga fitur keselamatan pasif berupa 6 titik airbag, ISOFIX dan juga struktur rangka kuat SKYACTIV-BODY. Selain itu masih ada pula Adaptive Front-lighting System (AFS), Blind Sport Monitoring (BSM) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Smart City Brake Support (SCBS) dan Driver Attention Alert (DAA).

Mazda CX-9 punya rival baru di segmen big SUV yakni Hyundai Palisade yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Palisade juga memiliki varian dengan penggerak AWD.