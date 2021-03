New Wuling Confero S Meluncur, Apa Saja yang Baru?

TEMPO.CO, Jakarta - New Wuling Confero S resmi diluncurkan di Indonesia, Rabu, 10 Maret 2021.

Assistant of President Wuling Motors, Han Dehong, mengatakan bahwa model facelift ini banyak mengalami penyegaran baik di sisi eksterior maupun interior. “Kami memperkenalkan New Confero S untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bagi keluarga,” kata Dehong dalam keterangan resminya.



Lantas apa saja ubahan yang dilakukan pada New Confero S ini? Wuling memberikan sentuhan berbeda pada desain eksterior New Confero S yang membuatnya terlihat atraktif dan sporty. Dehong mengklaim sesuai dengan karakter konsumen berjiwa muda.

Ubahan besar dilakukan pada desain bumper depan yang memberikan nuansa bold, bentuk grille dinamis, lampu utama baru serta Daytime Running Light (DRL) unik.

Interior New Wuling Confero S 2021. (Wuling)



Dari sisi interior, Dehong mengklaim Confero S tetap mengedepankan kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-seater dan 7-seater dengan captain seat. Kesan modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap dengan aksen jahitan merah.



Berbagai perangkat penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di produk ini, yakni rear parking camera, head unit 8 inci touchscreen, audio control & answering call button, electric adjustable foldable mirror, dan driver seat height adjuster.



New Confero S juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap di kelasnya, mulai dari Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Emergency Stop Signal (ESS), dual SRS airbag, front and rear parking sensor, sistem pengereman ABS & EBD, seatbelt indicator, immobilizer, ISOFIX, hingga anti-theft alarm.

Interior New Wuling Confero S 2021. (Wuling)



“Kami berharap New Confero S ini bisa menghadirkan incredible space for new excitement bagi keluarga Indonesia dalam setiap perjalanan,” ujar dia.



New Confero S pun didukung oleh berbagai layanan purnajual mulai dari garansi umum kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 kilometer, garansi komponen utama mesin dan transmisi selama lima tahun atau 100.000 kilometer, hingga bebas biaya jasa servis berkala selama empat tahun atau 50.000 kilometer dengan syarat dan ketentuan berlaku.



New Confero S ditawarkan dalam lima pilihan warna, terdiri dari Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver dan Starry Black.

Wuling Confero S mengisi segmen Low MPV, bersaing dengan sejumlah model seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Daihatsu Xenia, Nissan Livina, Suzuki Ertiga, dan Honda Mobilio.



Berikut ini daftar lengkap harga New Wuling Confero S setelah dipotong PPnBM nol persen:

New Confero S Type C Lux Rp169.800.000

New Confero S Type C Lux+ Rp171.800.000

New Confero S Type L Lux Rp180.800.000

New Confero S Type L Lux+ Rp182.800.000

New Confero S Type L ACT Lux Rp189.300.000

New Confero S Type L ACT Lux+ Rp191.300.000