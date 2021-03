Platform Digital Leasing Astra Credit Companies Bisa Beli Mobil via Online

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembiayaan atau leasing Astra Credit Companies (ACC) meluncurkan produk digital ACC ONE on the Web.

Platform baru leasing mobil ini strategi digital ACC untuk memudahkan pelayanan pelanggan.

Direktur Information Technology & Business Development Astra Credit Companies Mohammad Farauk menjelaskan, dengan platform tersebut pelanggan akan dapat layanan pembiayaan yang lengkap.

“ACC ONE on the Web akan mempermudah pelanggan untuk mengakses seluruh produk dan layanan melalui website acc.co.id,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Maret 2021.

Melalui ACC ONE on the Web pelanggan dapat memilih mobil impian, baik baru maupun bekas beserta paket kredit mobil yang menarik. Platform Astra Credit Companies juga terhubung secara sistem dengan dealer.

Proses pembelian mobil pun lebih cepat. Mulai dari simulasi kredit mobil, pengajuan aplikasi pembiayaan hingga pelacakan aplikasi proses pembiayaan.

ACC ONE lebih mudah melakukan upgrade produk asuransi mobil dengan fitur Prioritas Dana dan mengakses E-Policy, polis asuransi kendaraan digital.

“Selain itu pelanggan ACC juga dapat mengakses E-Certificate produk asuransi jiwa,” tutur Farauk.

Pelanggan dapat mengoptimalkan perencanaan keuangan dengan fitur Fasilitas Dana, fitur pembiayaan multiguna dari ACC. Ini dapat digunakan untuk Modal Usaha, Dana Pendidikan, Renovasi Rumah dan kebutuhan lainnya.

Pelanggan leasing Astra Credit Companies juga akan dimudahkan melakukan pembayaran angsuran kredit mobil, akses jadwal angsuran, akses E-Receipt serta E-Contract, kontrak pembiayaan digital. Reservasi juga dapat dilakukan untuk pengambilan BPKB mobil, serta ada juga chatbot Yuna yang siap melayani 24/7.

Sebelumnya, Astra Credit Companies meluncurkan aplikasi mobile ACC ONE pada 2019 dan melakukan pengembangan pada aplikasi tersebut pada 2020. “Selanjutnya pada 2022 ACC berencana akan meluncurkan Digital Operation Center (DOC) di Kota Yogyakarta,” kata dia.