Mengapa Mobil Baru SUV Mazda CX-5 Ludes Amblas Habis Tak Tersisa

TEMPO.CO, Jakarta - PT Eurokars Motor Indonesia mengumumkan bahwa selama 2020 penjualan mobil baru SUV Mazda CX-5 secara ritel (dari dealer ke pelanggan) sebanyak 2.611 unit.

Saking larisnya, persediaan mobil Mazda CX-5 ludes habis tak tersisa sampai sekarang di pasaran karena digemari konsumen Indonesia.

"Sampai saat ini, unit dari Mazda CX-5 sudah tidak ada lagi, alias sold out," kata Head of Sales PT Eurokars Motor Indonesia Dedy Kurniawan Saputro dalam diskusi virtual pada Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut dia, SUV Mazda CX-5 salah satu tulang punggung penjualan mobil Mazda di Indonesia selama 2020. Mazda CX-5 memberikan kontribusi penjualan terbanyak merek Jepang itu.

Adapun Head of Public Relations & Media Communications PT Eurokars Motor Indonesia Fedy Dwi Parileksono menjelaskan bahwa Mazda CX-5 laris antara lain karena trend mobil SUV di dunia yang meningkat.

“Termasuk di Indonesia,” ujar Fedy kepada Tempo hari ini, Kamis, 11 Maret 2021.

Tak hanya trend dunia, dia meneruskan, mobil Mazda CX-5 juga memiliki fitur yang sangat value for money alias harganya sebanding dengan kualitas mobil.

Hingga saat ini belum ada lagi pasokan Mazda CX-5, maka PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) mengumumkan peluncuran New Mazda CX-5 pada Selasa lalu.

New Mazda CX-5 keluaran 2021 menyusuhkan penyegaran (facelift) pada mesin dibandingkan sebelumnya.

Mobil SUV New Mazda CX-5 menghadirkan tiga pilihan varian, yaitu Touring, GT, dan ELITE. PT EMI menawarkan New Mazda CX-5 dengan harga Rp 555.8 juta untuk varian GT on the road Jakarta.

Belum diketahui sudah berapa banyak mobil SUV New Mazda CX-5 baru itu dipesan. "“Masih rahasia,” kata Fedy.