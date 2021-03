Eurokars Bawa Tiga Model Baru Ferrari ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Eurokars Prima Utama, Authorizer Dealer Ferrari di Indonesia, membawa tiga model Ferrari terbaru sekaligus ke Tanah Air tahun ini. Ketiga model itu adalah Ferrari SF90 Stradale, Ferrari Roma, dan Ferrari F8 Spider. Saat ini, SF 90 Stradale dan Roma dipamerkan di showroom Ferrari di kawasan TB Simatupang, Jakarta.



“Untuk unit show Ferrari F8 Spider akan segera tiba,” kata Nini Chiandra, General Manager Eurokars Prima Utama, di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.



Menurut Nini, model-model terbaru Ferrari itu akan diperkenalkan kepada konsumen mulai Minggu, 14 Maret 2021.





Nini menambahkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang penting untuk Ferrari dan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. “Kami perkenalkan dulu, karena model-model ini bisa dipesan dengan selesa konsumen. Mulai dari warna (cat), interior, dan sebagainya,” ujar dia.



Karena kustomasi itu Nini belum bisa memastikan kapan unit akan dikirim ke konsumen. “Termasuk soal kuota karena memang unitnya terbatas,” kata dia.



Sayang, Nini enggan membocorkan range harga untuk ketiga model baru Ferrari tersebut.



Ferrari SF90 Stradale, Jakarta, 12 Maret 2021. TEMPO/Wawan Priyanto.



SF90 Stradale



Ferrari SF90 Stradale merupakan model pertama pabrikan asal Italia ini yang mengusung teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Model yang didominasi material serat karbon ini diproduksi di pabrik Maranello, Italia, sejak 2019.



SF90 Stradale memiliki mesin turbo 90° V8 yang mampu menghasilkan 760 HP (780 cv), output daya tertinggi dalam sejarah mesin 8 silinder Ferrari.





Sementara itu, 217 HP (220 cv) sisanya dihasilkan oleh tiga motor listrik, satu di belakang, yang dikenal sebagai MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic) karena turunannya dari aplikasi Formula 1, yang terletak di antara mesin dan kopling ganda 8-speed transmisi terbaru di gandar belakang, dan dua di gandar depan.



Ferrari menyebutkan sistem canggih ini tidak membuat pengalaman berkendara yang lebih rumit. Justru sebaliknya, pada kenyataannya pengemudi hanya harus memilih salah satu dari empat mode unit daya, dan kemudian hanya berkonsentrasi pada mengemudi.



SF90 Stradale dibekali baterai lithium-ion 7,9 kWh yang mampu digunakan untuk melaju sejauh 26 kilometer dalam mode listrik.



Bagaimana dengan akselerasinya? SF90 Stradale bisa melesat dari titik 0 hingga 100 kilometer per jam dalam waktu 2,5 detik, dan 0-200 kilometer per jam 6,7 detik. Mobil berpenggerak 4WD pertama Ferrari ini bisa digeber hingga kecepatan tertinggi 340 kilometer per jam.

Ferrari Roma, Jakarta, 12 Maret 2021. TEMPO/Wawan Priyanto



Roma

Satu lagi kejutan yang dihadirkan Ferrari Indonesia kehadiran Roma. Ini adalah model yang baru masuk jalur produksi pada 2020.



Ferrari Roma dibekali mesin V8 turbo 4.0-liter yang sanggup mengeluarkan sekitar 612 HP pada 5.750-7.500 rpm dengan torsi puncak 760 Nm pada 3.000-5.750 rpm. Tenaga buas ini disalurkan ke roda penggerak melalui gearbox DCT 8-kecepatan yang diambil dari Ferrari SF90 Stradale.

Dengan mesin itu, Ferrari Roma bisa digeber hingga kecepatan puncak lebih 320 kilometer per jam dan melakukan sprint 0-100 kilometer per jam dalam 3,4 detik. Sprint 0-200 kilometer per jam membutuhkan waktu 9,3 detik.



Ferrari F8 Spider 2020. (Ferrari)



F8 Spider

Ferrari F8 Spider secara global debut pada September 2019. Varian ini melengkapi kehadiran F8 Tributo yang selubungnya dibuka pertama kali di Geneva Motor Show 2019.



F8 Spider dibekali mesin V8 3,0 liter turbocharged, yang menghasilkan daya 710 HP dan torsi 770 Nm. Tenaga bengis ini dikawinkan dengan gearbox F1 kopling ganda tujuh percepatan. Dengan pengaturan ini, F8 Spider memerlukan waktu 2,9 detik berakselerasi dari titik 0 hingga 100 kilometer per jam, dan 8,2 detik untuk kecepatan 0-200 kilometer per jam. Mobil ini bisa dipacu hingga kecepatan puncak 340 kilometer per jam.



Lantas apa bedanya model ini dengan Ferrari F8 Tributo? Nah, F8 Spider bisa dibuka atapnya. Proses pembukaan hardtop model ini hanya membutuhkan waktu 14 detik, dan bisa dibuka-tutup hingga kecepatan maksimal 45 kilometer per jam.