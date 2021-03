Brio Jadi Mobil Terlaris Honda Februari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mencatat penjualan ritel sebanyak 6.018 unit sepanjang Februari lalu. Penjualan ini turun tipis dibanding bulan sebelumnya sebesar 7.068 unit.



Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan bahwa secara umum penjualan Honda pada bulan Februari lalu sedikit turun dibandingkan bulan Januari karena sebagian konsumen yang menunda pembelian untuk menunggu pemberlakuan relaksasi PPnBM di awal Maret.



“Meskipun demikian, peluncuran model baru New Honda CR-V yang mendapatkan antusiasme sangat baik dari konsumen, dan performa penjualan Honda Brio yang masih cukup baik menjadi penopang penjualan Honda di bulan lalu,” kata Billy dalam keterangan resmi, Kamis, 16 Maret 2021.



Menurut Billy, kontributor terbesar disumbang oleh Honda Brio dengan penjualan sebesar 3.361 unit, atau 56 persen dari total penjualan Honda.

Honda Brio Satya meraih penjualan sebesar 2.665 unit, memimpin segmen LCGC dengan pangsa pasar sebesar 28 persen. Sedangkan Honda Brio RS mengumpulkan penjualan sebanyak 696 unit, juga menjadi pemimpin pasar di segmen City Car dengan pangsa pasar sebesar 75 persen.



Model baru, New Honda CR-V menyumbang penjualan sebanyak 683 unit, naik 21 persen dibandingkan bulan sebelumnya. New CR-V merupakan satu dari tiga model baru yang diluncurkan pada 18 Februari lalu. Dua model lainnya adalah Brio RS Urbanite dan Honda Odyssey. Untuk New CR-V, jumlah pemesanan hingga 16 Maret mencapai 1.120 unit.

Model lain yang memberikan kontribusi signifikan dalam penjualan adalah Honda HR-V 1.5 L yang terjual sebanyak 686 unit, dengan pangsa pasar sebesar 15 persen di kelasnya. Lalu diikuti dengan Honda Jazz dengan penjualan sebanyak 606 unit dan menjadi market leader di segmen hatchback dengan pangsa pasar sebesar 38 persen.

Sedangkan untuk Honda Mobilio membukukan penjualan sebanyak 290 unit, Honda HR-V 1.8 L sebanyak 162 unit, Honda BR-V sebanyak 90 unit, Honda Civic Hatchback sebanyak 73 unit, dan Honda Odyssey sebanyak 3 unit.

Pada segmen sedan, Honda Civic Sedan meraih penjualan sebesar 33 unit, memimpin pangsa pasar sebesar 51 persen. Lalu diikuti dengan Honda City Sedan sebanyak 18 unit, serta Honda Accord sebanyak 13 unit.



“Kami optimistis penjualan mobil di bulan Maret akan meningkat karena didukung pemberlakuan relaksasi pajak PPnBM dan model-model baru Honda yang telah menunjukkan trend booking yang sangat baik,” ujar dia.