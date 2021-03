IMX 2021 Series: Digelar di Bali 27 Maret, Simak Agendanya

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Indonesia Modification Expo 2021 (IMX 2021) Series akan digelar di sejumlah kota di Indonesia. Pameran puncak akan digelar pada 2 Oktober mendatang di Jakarta.



Pada 27 Maret nanti, IMX 2021 Series---Virtual Stage Bali---akan dimulai. Pameran ini diadakan secara online yang bisa ditonton dari masa saja bagi para pembeli tiket. Tayangan Virtual Stage Bali akan dimulai pada pukul 14:00 WIB secara eksklusif dengan mengklik link “watch here” yang tersedia pada tiket online.



IMX Project Director Andre Mulyadi mengatakan bahwa meski dilakukan secara daring, namun tim IMX memastikan semua kegiatan akan berpusat di Denpasar. Hal ini untuk mengakomodasi potensi-potensi modifikasi dan aftermarket setempat, serta membangkitkan kembali geliat industri modifikasi dan aftermarket di masa pandemi.



“Mengingat Bali sendiri sejak beberapa tahun lalu dapat dikatakan sebagai salah satu kiblat modifikasi Indonesia bagian tengah,” kata Andre dalam keterangan resmi, 20 Maret 2021.



Menurut Andre, lokasi penyelenggaraan kegiatan sudah ditentukan, termasuk proses kurasi 10 mobil modifikasi terbaik di Bali. Selain itu juga dipastikan akan ada opening act yang melibatkan seniman lokal dalam menampilkan tari-tarian dan kesenian khas Bali. Semua kegiatan tersebut akan disiarkan secara virtual dan bisa ditonton dari mana saja.



Menariknya, Musa Tjahjono selaku Head of Designer rumah modifikasi West Coast Customs, Burbank, California, AS juga sudah memastikan ikut ambil bagian dalam sesi Overseas Talk Show. Ia akan membagikan visi dan tren masa depan modifikasi dunia kepada para penonton.

Selain itu, sesi Live Review mobil-mobil modifikasi NMAA Top 10 akan dilakukan oleh Dipo dan Ziko dari Garasi Drift. Di mana juga akan ada IMX Bali Golden Ticket yang dilakukan judges dari NMAA, untuk memilih 1 unit mobil modifikasi terbaik yang akan dibawa ke Jakarta dan tampil dalam IMX 2021 Limitless (puncak acara) pada 2 Oktober mendatang.



Bertepatan dengan acara Road to IMX 2021 Series : Virtual Stage Bali kali, DnZ Wheels akan meluncurkan produk warna terbaru nya, yakni Type One : Grey Metal Series (R16x7 4x100 et38). Produk terbaru ini sudah bisa dipesan secara online di Shopee Garasi Drift serta di 3 toko di Jakarta (Upper Wheels), Pontianak (Auto Garasi Bengkel), dan Malang (Promobile_ind).



“Program Modz Battle by NMAA juga kami bawa ke Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Bali. Nantinya tim Pengepul Mobil dan juga Garasi Drift akan menceritakan bagaimana keseruan Modz Battle yang saat ini memasuki episode kelima. Mulai dari keluh kesahnya membangun mobil modifikasi yang dibatasi waktu mepet, strategi yang dipakai untuk menghadapi tantangan yang diberikan panitia,” ujar dia.



Untuk para pembeli tiket dan penonton setia Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Bali nanti juga berkesempatan mendapat 1 unit mobil special yaitu: Honda Grand Civic restomod by Pengepul Mobil dan Garasi Drift.



“Mobil ini saya bangun dengan passion, berkualitas, dan menurut saya tak ternilai, dari wire tuck engine khas pengepul, sampai modifikasi interior olahan vertue concept, juga ada audio berkualitas dari venom tapi tetap berkonsep retro, pokoknya ini bakal cocok buat kalian,” kata Jacki dari Pengepul Mobil menambahkan.



Ada beberapa persyaratan yang wajib diikuti penonton untuk dapat mengikuti undian Supergiveaway tersebut. Yaitu; membeli tiket dan menonton Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Bali, selain itu follow Instagram @indonesiamodificationexpo, @pengepul_mobil, serta @garasi.drift untuk mendapatkan Giveaway tambahan nantinya.



“Dengan Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Bali, kami berharap dapat berkontribusi membantu pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi. Mudah-mudahan acara tersebut dapat berjalan lancar dan membuat industri otomotif khususnya modifikasi di Bali kembali bergeliat, mari dukung dan saksikan secara virtual 27 Maret nanti,” kata Andre.