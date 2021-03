BMW R18 Classic Resmi Mengaspal, Harga Rp 1,069 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah akhir tahun lalu BMW Motorrad Indonesia menghadirkan BMW R18, kali ini giliran varian R18 Classic yang diboyong. Cruiser Heritage pertama di jajaran model BMW Motorrad itu menonjolkan kesan motor peturing sejati dengan gaya retro.

CEO BMW Motorrad Indonesia Joe Frans menjelaskan, BMW R18 Classic terlihat lebih besar dari R 18 First Edition. Motor gede ini memiliki kesan nyaman, safety, style jadul, tapi memiliki teknologi canggih.

“Kesan moge-nya bener-bener dapat. Truly an icon to own,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Maret 2021.

Seperti model sebelumnya, R18 First Edition, motor ini terinspirasi style ikonik sang legenda BMW R5 di era tahun 1936-an. Namun, mendapatkan tambahan peranti khas turing sebagai komponen standar.

BMW R18 Classic. (BMW Motorrad)

Beberapa komponen penting yang di sematkan sebagai standar yaitu windshield depan berukuran besar untuk menghalau terpaan angin ke wajah, ada jok penumpang, dan tas samping kulit. Ada juga tambahan lampu depan berteknologi LED, dan velg depan berdiameter 16 inci, dengan ukuran ban 130 /90.

Seluruh komponen tambahan ini dapat dilepas dan di tambah, bahkan di kastem sesuai kebutuhan pengendara. Tampilannya eksklusif tanpa menghilangkan sisi ‘lawasnya’ dari balutan hitam yang mendominasi, plus kelir putih pada tangki.

Sesuai dengan filosofi BMW Motorrad, kenyamanan selama berkendara diwujudkan melalui sandaran kaki yang membuat kaki pengendara tidak cepat lelah. Posisi footrest tepat di belakang silinder,membuat posisi duduk menjadi ergonomis.

Sementara dari sektor performanya, mesin ‘Big Boxer’ dua silinder berkapasitas murni 1.802 cc. Konfigurasi ini memiliki tenaga 91 hp pada 4.750 rpm dengan torsi puncak 150 Nm direntang putaran 2.000 – 4.000 rpm.

“Kecepatan puncak yang dapat diraih BMW R18 mencapai 180 km/ jam, dengan tingkat konsumsi bahan bakar sebesar 17,9 km/ liter,” kata Frans.

BMW R18 Classic menawarkan tiga mode berkendara standar, yaitu “Rain”, “Roll”, dan “Rock”. Masih ditambah lagi dengan fitur Automatic Stability Control, MSR dan Integral ABS. Harga BMW R18 Classic di banderol Rp 1,069 miliar.