Elon Musk Umumkan Beli Mobil Tesla Bisa Pakai Bitcoin

Harga Bitcoin melejit ke Rp 650 juta setelah Tesla Inc membeli Bitcoin senilai US$ 1,5 juta atau Rp 21 triliun. Dalam dua hari, kenaikan Bitcoin mencapai sekitar 20,9 persen, di mana sebelumnya, Bitcoin dijual Rp 540 juta. REUTERS/Dado Ruvic

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Tesla Elon Musk mengatakan mobil bertenaga listriknya sekarang dapat dibeli menggunakan bitcoin. Opsi tersebut akan tersedia di luar Amerika Serikat akhir tahun ini.

"Anda sekarang dapat membeli Tesla dengan bitcoin," cuit Musk dalam akun Twitter miliknya, Rabu, 24 Maret 2021, sambil menambahkan bahwa bitcoin yang dibayarkan ke Tesla tidak akan diubah menjadi mata uang konvensional.

Bulan lalu, Tesla membeli bitcoin senilai US$ 1,5 miliar dan akan segera menerimanya sebagai bentuk pembayaran untuk mobil.

Musk, yang telah mempromosikan cryptocurrency melalui akun Twitter-nya, dan bulan lalu juga dirinya mengkritik uang tunai konvensional. Ketika itu dia mengatakan memiliki minat nyata yang negatif, hanya orang bodoh yang tidak akan mencari di tempat lain.

Dia mengatakan bahwa perbedaan dengan uang tunai membuatnya "cukup berani" bagi perusahaan S&P 500—indeks paling terkenal Standard & Poor's, sebuah divisi dari McGraw-Hill—untuk memegang mata uang kripto.

Tesla baru-baru ini menambahkan "Technoking of Tesla" ke daftar judul resmi Musk. Menyusul investasi Tesla dalam bitcoin, beberapa perusahaan, termasuk Uber Technologies Inc dan Twitter Inc telah membagikan pandangan mereka tentang cryptocurrency.

Kepala Eksekutif Uber Dara Khosrowshahi mengatakan perusahaan ride-hailing membahas dan "dengan cepat menolak" ide berinvestasi dalam bitcoin. Namun, dia menambahkan bahwa Uber berpotensi menerima cryptocurrency sebagai pembayaran.

Twitter sebelumnya mengatakan masih ragu-ragu dalam memegang bitcoin. Sementara General Motors mengatakan akan mengevaluasi apakah bitcoin dapat diterima sebagai pembayaran untuk kendaraannya. Anda tertarik membeli Tesla dengan bitcoin?

REUTERS