Pengajuan Kredit Mobil ACC ONE Naik 102 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru yang digulirkan mulai 1 Maret 2021 kembali mendongkrak penjualan mobil di Indonesia. Hal ini juga dirasakah perusahaan pembiyaan pembiayaan pertama Astra yang mencatat kenaikan pengajuan kredit hingga 102 persen. Kenaikan pengajuan kredit itu didorong melalui peluncuran layanan ACC ONE Web di www.acc.co.id pada 10 Maret lalu.



Pengunjung ACC ONE juga melonjak sebesar 65 persen berkat berbagai layanan, mulai dari pembiayaan mobil baru, mobil bekas, dan fasilitas dana hingga layanan pelanggan lainnya. Data diatas merupakan akumulasi data tanggal 10-26 Maret 2021 dibanding bulan lalu di periode yang sama.



Direktur Information Technology and Business Development ACC Mohammad Farauk menanggapi kenaikan tersebut sebagai dampak positif digitalisasi ACC dalam meningkatkan pengalaman pelanggan.



“Bagi kami keberadaan ACC ONE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Kami senang semakin tinggi penerimaan pasar terhadap ACC ONE lewat beberapa indikator yang ada,” kata dia dalam keterangan resmi, 28 Maret 2021.



Peningkatan pengajuan kredit tersebut sekaligus menandakan bahwa masyarakat semakin nyaman dan terbiasa mengajukan pembiayaan mobil maupun dana secara digital.



“Kami menyambut baik shifting behaviour dari masyarakat yang semakin akrab bertransaksi via digital. Dengan seamless process yang dirancang ACC ini, kami berharap pelanggan akan lebih nyaman bertransaksi dengan ACC,” ujarnya.



Lebih lanjut, pengajuan kredit mobil baru dan bekas di ACC ONE didominasi lebih dari 80 persen untuk segmen entry level, diikuti dengan Low MPV dan SUV. Selain itu, kredit multiguna pasca peluncuran ACC ONE Web juga mengalami kenaikan lebih dari 100 persen.



Pada 10 Maret 2021 lalu, ACC meluncurkan ACC ONE Web secara virtual. Melalui ACC ONE, pelanggan dapat memilih mobil baru maupun mobil bekas melalui E-Catalogue, disertai simulasi kredit hingga pelacakan aplikasi pembiayaan secara online.



ACC ONE juga memudahkan pelanggan untuk melihat jadwal pembayaran angsuran, menerima E-Receipt serta menandatangani E-Contract hingga menerima E-Policy, dan E-Certificate asuransi.



Pelanggan juga difasilitasi reservasi pengambilan BPKB melalui ACC ONE serta chatbot Yuna yang siap selama 24 jam untuk melayani pelanggan secara interaktif.