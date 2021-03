Wuling Almaz RS Ditawarkan dengan Harga Khusus Rp 350,3 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi Wuling Almaz RS yang dimulai dari Rp 365,8 juta (Exclusive 7-Seat) dan Rp 379,8 juta (PRO 7-Seat). Harga tersebut berlaku on the road DKI Jakarta.



CFO of Wuling Motors Indonesia, James Wu, mengatakan bahwa harga tersebut merupakan harga khusus untuk periode 29 Maret hingga 30 April 2021. "Harga akan naik pada 1 Mei 2021," kata James Wu dalam perluncuran virtual, Senin, 29 Maret 2021.



James Wu menambahkan bahwa Wuling Almaz RS tidak termasuk dalam produk yang mendapatkan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang digulirkan pemerintah. Karena itu, kata dia, Wuling Motors Indonesia akan memberikan subsidi PPnBM. "Jadi, harganya menjadi Rp 350,3 juta (Exclusive 7-Seat) dan Rp 354,8 juta (PRO 7-Seat)," ujarnya.



Wuling menyematkan ‘RS’ setelah nama Almaz yang memiliki kepanjangan Rising Star. Almaz RS merupakan flagship model dari Wuling yang dapat berkompetisi di pasar otomotif Indonesia dengan dibekali beragam teknologi terkini, mulai dari perintah suara berbahasa Indonesia pertama yang terwujud dalam Wuling Indonesian Command (WIND) hingga inovasi WISE yang terdiri dari Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV).

Selain itu, desain eksterior dan interior yang modern, pengalaman berkendara yang unik, serta fitur kenyamanan dan keamanan yang kompetitif di kelasnya, mampu mendeskripsikan SUV ini sebagai Rising Star.

Fasilitas ADAS yang terdapat di WISE terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Control (BCC), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Traffic Jam Assistance (TJA), sampai dengan Intelligent Cruise Assistance (ICA).

Sedangkan fitur-fitur pada Internet of Vehicle (IoV) adalah Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Vehicle Positioning, dan Geo-fencing Security yang dapat dioperasikan melalui smartphone. Ada juga beberapa fungsi IoV tersedia melalui Head Unit mulai dari Online Navigation, Online Music, serta Internet Messaging App.

Dari sisi eksterior, SUV Wuling ini didukung oleh beragam sentuhan berbeda, yakni integrated future eyes LED dan dynamic tail design pada bagian bumper. Di bagian interior, Almaz RS juga dibekali dengan desain interior yang modern dengan fitur wireless charging pad, built in air ionizer, pembaharuan pada tampilan head unit, serta beberapa tombol tambahan pada lingkar kemudi yang membantu pengguna untuk mengaktifkan berbagai fitur tanpa menggangu fokus berkendara.

Perihal fitur pendukung lainnya, Wuling Almaz RS diakomodasi oleh panoramic sunroof, start-stop button, 360o Camera, Electric Parking Brake (EPB) dan Auto Vehicle Holding (AVH), Traction Control System (TCS), Hill Hold Control (HHC) Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force Distribution (EBD), Brake Assist (BA), Electronic Stability Control (ESC), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Front & Side Airbag hingga Emergency Stop Signal (ESS).

Wuling Almaz RS mengisi segmen SUV menengah, bersaing dengan sejumlah model seperti Mazda CX-5, Honda CR-V, dan Nissan X-Trail.

Berikut ini daftar lengkap harga Wuling Almaz RS: