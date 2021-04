PPnBM, Harga Honda CR-V dan HR-V Turun Rp 36 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga New Honda CR-V, HR-V, dan City Hatchback RS terbaru setelah dipotong relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 1.501 cc hingga 2.500cc beredar luas di sosial media. Salah satunya diunggah akun Instagram @b_channel_indonesia yang mengklaim mendapatkan kiriman dari @ys_hondasurabaya.

Dalam postingan tersebut, terdapat daftar harga Honda CR-V 1.0 CVT yang dijual dengan harga on the road terbaru Rp 460,6 juta. Harga tersebut turun Rp 28,4 juta dari harga sebelumnya sebesar Rp 489 juta. Sedangkan harga New CR-V 1.5L Turbo dari Rp 522,5 juta turun menjadi 490 juta (turun Rp 32,5 jutat). New CR-V 1.5L Turbo Prestige dari Rp 577 juta menjadi Rp 540,5 juta (turun Rp 36,5 juta).

Untuk Honda HR-V 1.8 Prestige dari Rp 427,5 juta menjadi Rp 402,3 juta (turun Rp 25,2 juta). Dan HR-V 1.8 Prestige (Two Tone) dari Rp 429 juta menjadi Rp 403,8 juta (turun Rp 25,2 juta).



Yang menarik, dalam postingan tersebut juga terdapat harga Honda City Hatchback RS. Ada dua varian yakni City Hatchback RS M/T Rp 289 juta dan City Hatchback RS CVT Rp 299 juta. Harga tersebut kemungkinan besar juga masuk dalam daftar perluasan relaksasi PPnBM yang baru.



Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, membenarkan daftar harga baru yang beredar di sosial media. "Karena ada perubahan local purchase ke 60 persen, maka semua varian Honda CR-V mendapatkan relaksasi PPnBM, termasuk Honda HR-V 1.8L dan City Hatchback RS," kata Billy kepada Tempo, Jumat, 2 April 2021.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru Honda setelah dipotong PPnBM 50 persen: