Honda City Hatchback RS Dikirim ke Konsumen Mulai 8 April

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan Honda City Hatchback RS akan dikirim ke dealer mulai 8 April 2021. HPM sekaligus mengumumkan harga City Hatchback RS yakni Rp 289 juta (manual) dan Rp 299 juta (CVT). Kedua harga tersebut berlaku on the road wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.



Business Innovation and Sales & Marketing PT HPM, Yusak Billy, mengatakan bahwa City Hatchback RS yang diproduksi di Indonesia mendapatkan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 100 persen dari tarif.



“Kami akan fokus untuk melakukan proses delivery secepatnya kepada konsumen di Indonesia,” kata Billy.

City Hatchback RS merupakan model yang menjadi pengganti Honda Jazz. Model ini menawarkan berbagai keunggulan berbagai fitur canggih seperti Remote Engine Start, One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands-free Telephone (HFT) Switch dengan Voice Recognition, Multi-Angle Rear View Camera, hingga ULTRA Seat.



City Hatchback RS tersedia dalam 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan varian warna terbaru adalah Meteoroid Gray Metallic.



Selain aksesoris, pada setiap pembelian Honda City Hatchback RS, Honda juga menawarkan Paket Perawatan yang menjamin biaya perawatan berkala (parts dan jasa) yang lebih terjangkau dan bebas dari kenaikan harga. Konsumen dapat memilih Paket Hemat 1 (4 tahun / 50.000 km) atau Paket Hemat 2 (8 tahun / 100.000 km) yang lebih sesuai dengan kebutuhan.



Honda City Hatchback RS mengisi segmen hatchback dan berhadap dengan rival utama seperti Toyota Yaris, Suzuki Baleno, dan Mazda2.