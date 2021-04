Sebelum Beli Sepeda Motor, Cek Daftar Harga Motor Matik Yamaha Per April 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Sepeda motor matik Yamaha bisa menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan bagi yang berencana membeli pada bulan ini.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), agen pemegang merek sepeda motor Yamaha di Indonesia, tercatat memiliki sejumlah tipe dan model, salah satunya segmen matik.

Pasar sepeda motor di Indonesia didominasi merek Jepang, seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki.

Dikutip Bisnis,com dari laman resmi Yamaha pada Kamis, 1 April 2021, terdapat 15 tipe motor matik yang dipasarkan, yaitu model Yamaha Gear, Mio, Fino, FreeGo, dan Soul. yang muncul dalam sejumlah varian dan harga.

Adapun, model seperti Yamaha Lexi, Nmax, Aerox, Xmax, dan Tmax adalah keluarga Maxi Yamaha.

Maxi label baru Yamaha untuk memperluas pasar skuter matik premium di Indonesia. Motor skuter matik ini umumnya berkapasitas mesin besar.

Motor matik termurah Yamaha dipegang oleh Yamaha Mio M3 125 yang dibanderol Rp 16,5 juta. Yamaha Mio M3 menggendong mesin 125 cc berteknologi Blue Core.

Adapun motor matik termahal adalah Yamaha FreeGo S ABS (Rp 23,19 juta). FreeGo mengadopsi mesin 1-silinder SOHC 125 cc dengan tenaga 9,4 hp dan torsi maksimum 9,5 Nm.

Berikut adalah daftar harga motor matik Yamaha per 1 April 2021:

1. Yamaha Gear 125 S Version Rp 17,50 juta

2. Yamaha Gear 125 Standard Version Rp 16,75 juta

3. Yamaha FreeGo S ABS Rp 23,19 juta

4. Yamaha FreeGo S Rp 20,81 juta

5. Yamaha FreeGo Rp 19,27 juta

6. Yamaha Mio S Smart & Sophisticated Rp 16,91 juta

7. Yamaha X-Ride 125 Rp 18,84 juta

8. Yamaha Mio M3 125 AKS SSS Rp 17,27 juta

9. Yamaha Mio M3 125 Rp 16,50 juta

10. Yamaha Mio Z Rp 15,80 juta

11. Yamaha Fino Grande Tubeless & Ban Lebar 125 Blue Core Rp 20,05 juta

12. Yamaha Fino Premium Tubeless & Ban Lebar 125 Blue Core Rp 18,89 juta

13. Yamaha Fino Sporty 125 Blue Core Rp 18,89 juta

14. Yamaha All New Soul GT AKS SSS Rp 17,80 juta

15. Yamaha All New Soul GT AKS Rp 17,30 juta.