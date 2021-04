Hummer EV Edition 1 2024 Debut, Mulai Produksi Awal 2023

TEMPO.CO, Detroit - Jajaran truk listrik GMC berkembang dengan penambahan SUV Hummer EV Edition 1 2024. Model ini memulai debutnya selama Final Four NCAA dalam film komersial baru yang diperankan bintang baskes NBA LeBron James.



Model baru ini berfokus pada kemampuan revolusioner SUV dan fitur khas Hummer EV yang menawarkan Extract Mode dan CrabWalk1.



“GMC Hummer EV diharapkan menjadi truk super listrik yang paling menarik yang pernah ada,” kata Duncan Aldred, Wakil Presiden Global Buick dan GMC dalam keterangan resminya, 4 April 2021.





“SUV Hummer EV baru adalah babak berikutnya, yang akan menawarkan banyak opsi bagi pelanggan untuk menyesuaikan truk dengan gaya hidup mereka, sambil terus mendorong mereka untuk menempa jalur baru tanpa emisi.”

Hummer EV Edition 1, 4 April 2021. (GMC)



Didorong oleh Platform Ultium generasi berikutnya dari General Motors, SUV Hummer EV baru diluncurkan dengan Edition 1 eksklusif, menawarkan pelanggan pilihan untuk melengkapi kendaraan untuk jarak mengemudi yang optimal atau kemampuan off-road maksimum. Edition 1 standar hadir dengan roda premium 22 inci, pijakan kaki, dan pelapis lantai.

Paket Extreme Off-Road yang tersedia menambahkan roda 18 inci dan ban 35 inci OD MT, pelindung bagian bawah bodi mobil, eLocker depan dan locker belakang virtual, UltraVision2 dengan tampilan kamera bagian bawah bodi mobil dan masih banyak lagi.



Proporsi off-road terbaik di kelasnya yang diharapkan akan membantu membuat SUV baru ini dapat bermanuver, sekaligus memanfaatkan fitur-fitur khas Hummer EV yang tersedia seperti CrabWalk, Extract Mode, dan banyak lagi.



Interior canggih Hummer EV Edition 1 2024. (GMC)



Tampilan SUV tetap kokoh dan mencakup desain baru pada bagian belakang dengan ban serep ukuran penuh yang terpasang. Di dalam, tata letak lima penumpang yang serupa dari pikap tetap ada dan mencakup area kargo belakang yang besar dan berguna.



Selain itu, semua model SUV Hummer EV menampilkan versi Super Cruise yang disempurnakan, teknologi bantuan pengemudi yang menawarkan pengemudian hands-free di jalan aktif lebih dari 200 ribu mil (sekitar 322 ribu km), dan fitur penggantian jalur otomatis (lane changing departure), di mana sistem dapat menentukan kapan perubahan jalur optimal dan memulai manuver, sambil mengikuti protokol pensinyalan (marka jalan).

Hummer EV 2024. (GMC)



Ketika produksi dimulai pada awal 2023, Hummer EV SUV Edition 1 akan memiliki MSRP (Manufacturer Suggested Retail Price ) mulai dari US$ 105.595 (setara Rp 1,5 miliar, kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.525). Jika dilengkapi dengan Paket Extreme Off-Road yang tersedia, harga awal akan menjadi US$ 110.595 (Rp 1,6 miliar).

Humer EV Edition 1 dibekali tiga motor listrik dengan daya hingga 830 hp dan torsi puncak 15.591 Nm. Akselerasi 0-96,5 km per jam hanya ditembuh dalam waktu 3,2 detik. Cukup cepat untuk sebuah mobil berbodi bongsor. Mobil ini dilengkapi baterai 20 modul dengan jarak tempuh 482,8 kilometer dalam sekali pengisian baterai.