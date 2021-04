Bus Hino R260 AS dan Truk FLX 260 JW Mengaspal, Cek Spesifikasinya

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) meluncurkan bus Hino R260 AS dan truk FLX 260 JW 2021 sekaligus. Kedua kendaraan itu diklaim hadir dengan desain dan teknologi terbaru. Truk Hino terbaru ini memiliki bodi ekstra panjang hingga 9.7 meter dan mampu engangkut barang secara maksimal dengan 4 sumbu roda. FOTO: PT HMSI

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) meluncurkan bus Hino R260 AS dan truk FLX 260 JW sekaligus. Kedua kendaraan itu diklaim hadir dengan desain dan teknologi terbaru.

Chief Operating Officer PT HMSI Santiko Wardoyo menjelaskan bus Hino R260 AS pengembangan produk dari sasis Hino R260 dengan berkolaborasi dengan karoseri bus Adi Putro, Malang.

“Ini merespon tren permintaan pasar terhadap bus ladder frame dengan suspensi udara. Yang menghadirkan kenyamanan penumpang,” ujar dia dalam acara virtual hari ini, Selasa, 6 April 2021.

Bus Hino R260 AS menargetkan pasar operator bus yang menggunakan ukuran besar. Selain itu bisa untuk kebutuhan transportasi bus kota.

Adapun truk Hino FLX 260 JW memiliki bodi ekstra panjang hingga 9.7 meter. Truk ini mampu mengangkut barang secara maksimal dan memiliki 4 sumbu roda.

Truk Hino tersebut dilengkapi Full Air Brake System sehingga dapat mengerem maksimal. Ada juga Rear Camera agar pengemudi bisa melihat bagian belakang truk pada parkir atau mundur.

Santiko menjelaskan truk Hino FLX 260 JW 8×2 bentuk dukungan Hino kepada pemerintah untuk program Zero Truk ODOL (Over Dimension Over Loading).

“Truk Hino memiliki pembagian beban merata ke seluruh sumbu roda,” ucap Santiko Wardoyo.