ExxonMobil Luncurkan Oli Mesin Standar API SP, Simak Keunggulannya

TEMPO.CO, Jakarta - PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) meluncurkan varian terbaru pelumas mesin Mobil Super yaitu Mobil Super All in One Protection, Mobil Super Friction Fighter dan Mobil Super Everyday Protection.



Rangkaian produk Mobil Super ini telah dilengkapi dengan spesifikasi standar industri terkini API SP dari produsen Mobil 1, jika melihat permintaan pasar bahwa mobil keluaran Jepang dan Korea saat ini cukup tinggi diminati, varian terbaru ini tentunya akan menjadi pilihan yang tepat.



Keunggulan Mobil Super All in One Protection memberikan perlindungan mesin kendaraan dari suhu yang semakin panas yang dapat diatasi oleh Full synthetic dengan Heat Activated Anti-wear Molecules.

Sedangkan Mobil Super Friction Fighter yang dilengkapi dengan lapisan perlindungan tambahan dari Friction Fighter Molecules memberikan kesempatan untuk lebih banyak perjalanan saat mesin terlindungi dari keausan. Sementara itu, Mobil Super Everyday Protection dengan Extengine Molecules, membuat usia kendaraan lebih panjang untuk lebih banyak tujuan bersama keluarga.





MobilTM Consumer Brand General Manager Rommy Averdy mengatakan peluncuran pelumas varian baru ini merupakan upaya perusahaan menjawab tantangan pasar otomotif yang semakin hari kian berkembang.

“Hadirnya teknologi modern pada mesin kendaraan roda empat. Kami terus berkomitmen dan berupaya selalu terdepan dalam menghadirkan inovasi produk yang dapat memberikan perlindungan terbaik pada mesin kendaraan,” kata Rommy dalam keterangan resmi, 6 Maret 2021.

“MobilTM Lubricants terus memperbarui standar dan kualitas pelumasnya dengan terus mengikuti perkembangan serta kebutuhan kendaraan, baik di tanah air maupun global. Kami meyakini ini merupakan langkah strategis kami untuk terus terdepan dalam persaingan di pasar otomotif, khususnya pelumas.”



B2C Sales 4W General Manager Alfin Kurniadi mengklaim bahwa produk ini dibanderol dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat dengan tetap memberikan benefit yang sangat baik untuk retailer dan bengkel.

“Kami berharap semua lapisan masyarakat dari berbagai macam area di Indonesia bisa merasakan manfaat, diharapkan distribusi produk baru ini akan tersedia di semua daerah pertengahan tahun ini,” kata dia.



Ia berharap teknologi yang ditawarkan Mobil Super memungkinkan konsumen untuk menghindari pengeluaran tidak terduga karena kerusakan mesin, karena Mobil Super membantu perawatan kendaraan menjadi lebih mudah dan terjangkau.