Tak dapat Diskon PPnBM, MMKSI Siapkan Program Penjualan Pajero Sport

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyampaikan kekecewaannya karena Mitsubishi Pajero Sport tidak masuk dalam daftar mobil yang mendapatkan perluasan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).



Presiden Direktur PT MMKSI, Naoya Nakamura, mengatakan bahwa local purchase Pajero Sport saat ini belum mencapai 60 persen seperti yang disyaratkan pemerintah. “Kami meminta maaf kepada konsumen yang ingin membeli Pajero Sport namun tidak mendapatkan diskon PPnBM,” kata Nakamura dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 6 April 2021.



Meski demikian, lanjut dia, MMKSI telah menyiapkan program penjualan khusus untuk model Pajero Sport yang menawarkan banyak keuntungan konsumen sepanjang April 2021.





Baca juga: Spesifikasi dan Ubahan Lengkap Mitsubishi Pajero Sport 2021

Beberapa keuntungan itu antara lain program pembiayaan dengan bunga ringan atau DP ringan dan tabungan emas senilai Rp 5 juta untuk pembelian dari PT Dipo Star Finance.



MMKSI juga menawarkan gratis kaca film V-Kool, gratis biaya jasa (sesuai dengan service manual book) hingga 50 ribu kilometer atau 4 tahun untuk seluruh varian, gratis paket SMART SILVER untuk perawatan/servis berkala hingga 50 ribu km atau 4 tahun, dan sebagainya.



Direktur Penjualan dan Pemasaran PT MMKSI, Irwan Kuncoro, mengklaim bahwa New Mitsubishi Pajero Sport dengan sejumlah penyegaran serta teknologi baru mendapatkan sambutan positif dari konsumen di Indonesia.



Penyegaran paling mencolok terlihat pada New Dynamic Shield Grille design, Power Tailgate dengan Kick sensor dan remote control, Active Cornering Lamp, Sunroof, dan New Front Combination Lamp.



“Teknologi dan fitur baru pada New Pajero Sport disukai konsumen,” kata Irwan.



Pajero Sport ditawarkan dalam enam varian dengan harga mulai Rp 502,8 juta hingga Rp 733,7 juta. Model ini berhadapan dengan Toyota Fortuner di segmen SUV medium.



Berikut ini daftar harga New Mitsubishi Pajero Sport:

Pajero Sport GLX 4x4 MT Rp 733.700.000

Pajero Sport Exceed 4x2 MT Rp 624.7000.000

Pajero Sport Exceed 4x2 AT Rp 575.700.000

Pajero Sport Dakar 4x2 AT Rp 517.700.000

Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 502.800.000

Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT Rp 567.800.000



Sedangkan Toyota Fortuner mendapatkan diskon PPnBM 50 persen sesuai dengan aturan perluasan relaksasi PPnBM terbaru.



Berikut ini daftar harga Toyota Fortuner setelah diskon PPnBM 50 persen:



Berikut daftarnya:

Varian Harga Awal PPnBM 50 Persen Harga Setelah Diskon Fortuner 2.4 G 4X2 M/T DSL Rp 512 juta Rp 33,1 juta Rp 478,9 juta Fortuner 2.4 G 4X2 A/T DSL Rp 529,7 juta Rp 34,5 juta Rp 495,2 juta Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL Rp 560,5 juta Rp 36,3 juta Rp 524,2 juta Fortuner 2.4 G 4X4 A/T DSL Rp 637,7 juta Rp 36,6 juta Rp 601,1 juta Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL Rp 711,6 juta Rp 40,7 juta Rp 670,9 juta Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD Rp 575,1 juta Rp 36,6 juta Rp 538,5 juta Fortuner 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX Rp 515,6 juta Rp 33,1 juta Rp 482,5 juta Fortuner 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX Rp 533,3 juta Rp 34,5 juta Rp 498,8 juta Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX Rp 564,1 juta Rp 36,3 juta Rp 527,8 juta Fortuner 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX Rp 641,3 juta Rp 36,6 juta Rp 604,7 juta Fortuner 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX Rp 715,2 juta Rp 40,7 juta Rp 674,5 juta