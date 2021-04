New Hyundai Santa Fe Meluncur, Tantang Toyota Fortuner

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan New Santa Fe, Rabu, 7 April 2021. Generasi terbaru Santa Fe dengan tiga baris kursi ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 569 juta hingga Rp 729 juta (on the road DKI Jakarta). Harga tersebut setara dengan Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, dua rival berat New Santa Fe di segmen SUV medium.



Presiden Direktur PT HMID SungJong Ha mengatakan bahwa New Santa Fe adalah SUV 3-row ikonik Hyundai yang terus berevolusi secara global. “Hyundai telah melakukan pembaharuan melalui fitur-fitur kelas atas serta sisi tampilan estetika untuk menjawab kebutuhan dari pelanggan kami,” kata SungJong Ha dalam keterangan resminya.



Dia menambahkan bahwa pada New Santa Fe juga terdapat penambahan berbagai fitur dan fungsi lainnya untuk menghadirkan SUV keluarga sesungguhnya dan menghadirkan kesenangan dalam berkendara. “Kami ingin menegaskan bahwa Hyundai selalu mendengarkan masukan dari para pelanggannya agar dapat memberikan pilihan terbaik yang dapat mereka miliki yang tersedia di pasar otomotif.”

Chief Operating Officer PT HMID, Makmur, menyampaikan bahwa Santa Fe terbaru merupakan tonggak penting di dalam sejarah perjalanan Hyundai baik secara global maupun di Indonesia. Hal ini didasarkan pada platform dan transmisi baru, teknologi terkini, serta performa yang lebih efisien dan lebih gesit dari sebelumnya.



“New Santa Fe menyeimbangkan antara performa, kenyamanan, serta berkendara yang menyenangkan sehingga para pelanggan kami dapat kembali merasakan kebahagiaan bersama keluarga yang dapat mengakomodir setiap gaya hidup para penggunanya,” ujarnya.

New Santa Fe ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yakni 2.5L MPi bensin dengan transmisi otomatis 6-percepatan dan 2.2L CRDi turbodiesel dengan transmisi otomatis 8-percepatan Dual Clutch Transmission (DCT). New Santa Fe merupakan produk SUV Hyundai pertama yang memiliki powertrain generasi terkini dari Hyundai.

Berikut ini daftar lengkap varian New Hyundai Santa Fe: