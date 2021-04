BMW New 520i M Sport dan 530i Opulence Diklaim Efisien, Lihat Harganya

BMW Indonesia meluncurkan dua sedan baru the New 520i M Sport dan 530i Opulance, 9 April 2021. (BMW Indonesia)

TEMPO.CO, Jakarta- Sedan premium BMW the New 520i M Sport dan 530i Opulence resmi mengaspal di Indonesia. Keduanya ditargetkan melanjutkan kesuksesan seri 5 sebelumnya.

Manager BMW Group Indonesia Ismail Ashlan menerangkan 520i M Sport dipasang Trim BMW M Sport secara lengkap, baik eksterior maupun interior.

“Termasuk BMW M spoiler belakang dan BMW Individual Exterieur Line Aluminium satinated di samping,” ujar dia dalam acara virtual pada Jumat, 9 April 2021.

Mobil sedan New BMW 520i M Sport hadir dengan warga BMW M Carbon Black dan dua cat baru, yakni Bernina Grey Amber effect dan Phytonic Blue.

Mobil sport itu dilengkapi dengan BMW TwinPower Turbo 4-cylinder double VANOS, High Precision Injection, dan teknologi BMW EfficientDynamics. Output maksimumnya 184 hp dengan torsi puncak 290 Nm.

Sedan BMW 520i M Sport mampu melesat dari 0 - 100 km/jam hanya dalam 7,8 detik.

“Kendaraan ini memiliki efisiensi tinggi dengan konsumsi bahan bakar 14,7 km per liter dan emisi CO 2 156g/km,” kata Ismail Ashlan.

Adapun mobil BMW 530i Opulence adalah sedan bisnis sport dengan sentuhan canggih.

“Hadir dengan Luxury Line yang terdiri dari paket eksterior garis chrome yang halus."

New BMW 530i Opulence dilengkapi BMW TwinPower Turbo 4-cylinder double VANOS, High Precision Injection, dan teknologi BMW EfficientDynamics. Output maksimum 252 hp dengan torsi puncak 350 Nm.

Lebih cepat ketimbang New BMW 520i M Sport, BMW 530i Opulence melesat dari 0 - 100 km/jam hanya dalam 6.1 detik. Tapi memiliki efisiensi tinggi, dengan konsumsi bahan bakar 14,9 km per liter dan emisi CO 2 154g/km.

All-New BMW Seri 5 akan tersedia di dealer resmi BMW mulai 10 April 2021.

New BMW 530i Opulence dibanderol Rp 1,279 miliar off-the-road. Sedangkan mobil BMW 520i M Sport terbaru Rp 1,109 miliar off-the-road.

Harga mobil sport New BMW 520i M Sport dan 530i Opulence tersebut sudah termasuk BMW Service Inclusive, gratis semua biaya perawatan selama 5 tahun atau 60.000 km, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh.