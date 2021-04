SUV Listrik Toyota Siap Debut di Shanghai Auto Show, Sampai Dealer 2 Tahun Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Jepang bersiap meluncurkan mobil SUV listrik barunya di Shanghai Auto Show pada 19 April mendatang.

Sebelumnya, Toyota telah meluncurkan teaser mobil listrik jenis SUV tersebut secara online. Mobil ini kemungkinan menjadi dari Beyond Zero, sub merek Toyota untuk mobil listrik.

Melihat teaser Toyota, terlihat SUV listrik dengan logo merek warna biru yang menandakan mobil listrik tanpa emisi. SUV tersebut dilaporkan dikembangkan bersama Toyota dan Subaru berdasarkan platform e-TNGA untuk mobil listrik.

Diungkapkan Hindustan Times hari ini, Senin, 12 April 2021, SUV listrik ini juga akan memiliki versi Subaru, yang mungkin diberi nama Evoltis.

SUV mid-size zero-emission ini akan diluncurkan ke showroom sekitar 2023. Mobil SUV tersebut bakal menjadi yang pertama dari enam mobil listrik baterai Toyota yang diluncurkan pada 2030.

Semuanya dikembangkan dengan bekerjasama dengan Suzuki dan Daihatsu sebagai bagian dari perjanjian global mereka.

Platform e-TNGA mampu mengakomodasi konfigurasi penggerak roda depan, belakang, dan semua roda. Bahkan mampu mengakomodasi rangkaian motor listrik dan paket baterai mulai dari 50 kWh hingga 100 kWh.

Mobil SUV listrik Toyota yang terbaru tidak mendapatkan gril depan konvensional karena tidak ada mesin pembakaran internal konvensional di bawah kapnya. Tapi ada gril yang lebih rendah sebagai pendingin.

SUV listrik Toyota yang akan datang diharapkan menerima sejumlah fitur premium di kabin. Tapi Toyota atau Subaru belum mengungkapkan kinerja dan spesifikasinya.

Baca: Saingi Tesla, Mercedes-Benz Meluncurkan SUV Kompak Listrik

HINDUSTAN TIMES