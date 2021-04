BMW Tawarkan Berbagai Program Menarik di IIMS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - BMW menjadi merek mobil premium yang mencuri banyak perhatian pengunjung di pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2021 atau IIMS 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15-25 April 2021. Di both BWM Pavilion menampilkan produk terbaiknya yakni THE NEW 5 dan BMW Seri 8 Golden Thunder Edition.

Selain rangkaian kendaraan terbaru yang dapat dilihat langsung di BMW Pavilion, layanan premium dan juga penawaran terbaik bagi pelanggan dapat diakses di www.mybmwmotorshow.co.id. Ditambah lagi dengan kehadiran BMW M Performance Parts dan juga Original BMW Lifestyle, turut memeriahkan penawaran BMW Group Indonesia di IIMS Hybrid 2021.

Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania, mengatakan hal ini menjadi inovasi dan inisiatif penting dalam menghadapi tantangan saat ini.

Menurutnya, baik protokol ketat yang diterapkan di booth BMW Group Pavilion di IIMS Hybrid 2021 sampai dengan layanan Virtual Assistant dengan Artificial Intelligence di website BMW Indonesia, dapat dipastikan pelanggan akan dapat mendapatkan program dan penawaran yang sama.

"Semua inovasi ini terus dilakukan BMW guna menjalin hubungan erat dengan para pelanggannya. Digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi BMW Indonesia untuk terus bermanfaat bagi pelanggan,” kata dia dalam keterangan pers, Selasa, 20 April 2021.





Fitur Virtual Assistant

Sebagai terobosan terbaru yang dihadirkan oleh BMW Group Idonesia, Virtual Assistant hadir dari perubahan lanskap layanan pelanggan yang dituntut untuk serba cepat dan presisi melalui integrasi dari pengembangan Artificial Intelligence chatbot dan LiveChat agent yang standby 24 jam.

Irhan Farhan, Head of Digital and Business Process BMW Asia, mengungkapkan Virtual Assistant adalah solusi yang cepat dan tepat bagi para pelanggan BMW, dimana pun dan kapan pun dengan cara yang mudah. Pertanyaan konsumen dapat dilayani dengan cepat dan presisi untuk tingkatkan ketertarikan akan produk serta brand perusahaan.

"Kami ingin menekankan kesiapan BMW Group Indonesia dalam menghadapi digitalisasi layanan yang didukung jajaran produk terbaik, sumber daya manusia yang kompeten dan juga teknologi terkini melalui perkenalan fitur Virtual Assistant ini," ungkapnya.

BMW M Performance Parts dan BMW Original Lifestyle

Menurut Ariefin Makaminan, Vice President of Customer Support, BMW Group Indonesia, BMW M Performance Parts adalah salah satu favorit dari pelanggan untuk memenuhi keinginan akan performa yang lebih sporty.

Hal ini karena komponen yang tepat dan detil serta terinspirasi oleh seluruh pengalaman dari pembalap paling ambisius dan disempurnakan dengan keahlian BMW tingkat tertinggi.

"Karena pelanggan adalah inti utama dari BMW Group, maka itu kami melayani dan menanggapi pelanggan dengan sangat serius," kata Ariefin.

Khusus untuk pengunjung IIMS 2021, para pelanggan setia BMW dapat menikmati BMW Car Care Package, yakni sebuah paket untuk menjaga Sheer Driving Pleasure dari kendaraan BMW Anda seharga Rp 2.000.000 dengan isi paket: 1 botol Original Engine Oil, 1 buah Fragrance Starter Kit, 2 buah Refill Fragrance, 5 botol Fuel Additive, 1 botol Windshield Fluid, Complimentary BMW Car Care Bag, Special price untuk BMW Accessories dan Lifestyle Collection hingga 25 persen.

HIDAYAT SALAM

