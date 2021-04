Membedah Teknologi WISE pada Wuling Almaz RS, Simak Fungsinya

TEMPO.CO, Jakarta - SUV Wuling Almaz RS dibekali dengan inovasi canggih, Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) dan yang terbaru adalah Internet of Vehicle serta Advanced Driver Assistance System (ADAS). Inovasi ini hadir untuk memudahkan konsumen dalam mengoptimalkan kenyamanan pada Almaz RS.



“Konsumen harus mengetahui keseluruhan fungsi dari fitur-fitur dalam inovasi tersebut agar dapat menggunakannya secara optimal,” kata Dimas Agus selaku App Operation Wuling Motors dalam media briefing secara virtual, Rabu, 21 April 2021.



Menurut Dimas, inovasi Internet of Vehicle memberikan berbagai kendali dalam genggaman pengguna dengan adanya koneksi antara smartphone dengan Almaz RS yang dimilikinya.

Pengguna diharuskan melakukan registrasi akun, mengikat kendaraan, serta mendaftarkan kunci Bluetooth via My Wuling+. Jika ingin meminjamkan kendaraan ke orang lain, pengguna bisa melakukan pengaturan pada pilihan ‘Manajemen Otorisasi Kunci’. Pastikan orang lain yang diberikan otorisasi akses kunci telah memiliki email akun My Wuling+ yang sudah diaktivasi. “Pada dasarnya, bisa dibagi ke maksimal sembilan smartphone berbeda,” ujar dia.



Pengguna juga bisa melakukan preset navigasi untuk bisa menentukan terlebih dahulu tujuan navigasi bahkan sebelum memasuki kendaraan. Navigasi akan aktif secara otomatis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya saat setelah ponsel terinterkoneksi secara screen cast dengan headunit. Fitur menarik lainnya ialah interkoneksi ponsel yang memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan aplikasi pada smartphone ke layar headunit yang dapat dilakukan secara nirkabel dan kabel.



Beralih ke Advanced Driver Assistance System (ADAS). Sistem ini berisi berbagai fitur yang membantu mengurangi beban kerja pengemudi sehingga meningkatkan aspek keselamatan sekaligus kenyamanan.

Sensor berupa radar dan kamera resolusi tinggi berperan sebagai indera tambahan untuk membaca kondisi lalu lintas dan situasi lingkungan sekitar yang akan diproses oleh sistem sehingga kendaraan memberi respon yang sesuai.



Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko, menjelaskan bahwa fitur-fitur ADAS memiliki beberapa syarat dan batasan agar dapat aktif. Oleh karena itu, pengguna Almaz RS sangat perlu mempelajari dan memahami buku manual kendaraan sebelum berkendara. Misalnya, untuk mengaktifkan fitur bantuan jelajah adaptif (adaptive cruise), seluruh pintu harus tertutup rapat, pengemudi harus menggunakan sabuk pengaman, transmisi ada di posisi D, sistem ESC aktif, dan rem parkir tidak aktif.



“ADAS bersifat sebagai bantuan, dan tidak menggantikan peran utama pengemudi. Tiap pengemudi harus selalu waspada dan bertanggung jawab terhadap kondisi lalu lintas dan tetap aktif merespon keadaan sekitar,” kata dia.

Pengunjung pameran otomotif IIMS 2021 dapat merasakan sensasi inovasi canggih WISE, IoV, dan ADAS Wuling Almaz RS di Smart Driving Car Area dekat Pasar Gambir, JIEXPO Kemayoran, selama pameran berlangsung.