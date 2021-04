Pemesanan Toyota GR Yaris Ditutup, Permintaan Membludak Melebihi Kuota

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menyatakan pemesanan mobil Toyota GR Yaris ditutup per Jumat, 23 April 2021.

Dia mengklaim bahwa penutupan pemesanan dilakukan karena jumlah pemesanan mobil Toyota GR Yaris melebihi kuota.

PT Toyota Astra Motor, agen pemegang merek Toyota di Indonesia, menerima pemesanan 470 unit. Padahal, Indonesia mendapatkan jatah atau kuota hanya 126 unit mengingat produksi global cuma 25 ribu unit.

"Selanjutnya kami akan fokus pada persiapan acara peluncuran dan pengiriman unit ke konsumen," kata Anton dalam acara buka puasa bersama pada Sabtu, 24 April 2021.

GR Yaris dipasarkan dengan harga Rp 750 juta hingga Rp 850 juta di Indonesia. Harga ini dinilai lebih murah dibandingkan di sejumlah negara tetangga.

Berikut ini spesifikasi teknis Toyota GR Yaris:

ENGINE

Type: 3 in line cylinders

Valve mechanism: DOHC 12-valve with VVTi

Fuel system: D4S - Direct & indirect injection

Supercharging: Turbo

Displacement: 1.618 cm3

Bore x stroke: 87.5 mm X 89.7 mm

Compression ratio: 10.5:1

Max. power: 261hp/192kW

Max. torque: 360Nm

Emissions level: Euro 6d Temp

TRANSMISSION

GR-FOUR 4WD system

Type: Manual 6

PERFORMANCE

Power to weight ratio: 6.7kg/kW (4.9kg/DIN hp)

Max. speed: 230km/h (electronically limited)

CHASSIS

Front: Ventilated disc (356 mm) 4 pot fixed calliper

Rear: Ventilated disc (297 mm) 2 pot fixed calliper

Front suspension: McPherson

Rear suspension: Double Wishbone

Steering: Rack & Pinion, Electric Power Steering

Min. turning circle: 10,8 m

Brakes Tyres: Dunlop SP Sport MAXX050Michelin Pilot Sport 4s 225/40 R 18

EXTERIOR DIMENSIONS

Overall length: 3.995 mm

Overall width: 1.805 mm

Overall height: 1.460 mm

Wheelbase: 2.558 mm

Front tread: 1.530 mm

Rear tread: 1.560 mm

WEIGHT

Curb weight (without driver): 1.280 kg.



