IIMS 2021: Penjualan Mobil Honda Tembus 692 Unit, Brio Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - Honda berhasil menjual sebanyak 692 unit mobil di Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 (IIMS 2021) yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15 – 25 April 2021.

Di pameran otomotif pertama yang digelar secara offline dan online di Indonesia pada masa normal baru ini, Honda Brio Satya menyumbangkan penjualan tertinggi dengan angka 232 unit.



Kontributor kedua disumbangkan oleh New Honda CR-V (128 unit), dan disusul New Honda Brio RS (120 unit). Penjualan juga disumbang oleh sejumlah model lainnya seperti New Honda HR-V, Honda City Hatchback RS, New Honda Mobilio, Honda BR-V, Civic Hatchback, Civic, Odyssey, dan Honda Accord.

“Hasil penjualan Honda di IIMS 2021 cukup baik dan sesuai dengan ekspektasi kami," kata Yusak Billy, Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM dalam keterangan resmi, 26 April 2021.



Di ajang IIMS Hybrid 2021, Booth Honda dianugerahi gelar Best CHSE Implementation, atau penerapan protokol terbaik untuk Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan). Penghargaan ini merupakan kategori terbaru yang diperkenalkan untuk pameran di masa pandemi seperti saat ini.

Honda menampilkan sebanyak 10 mobil di atas lahan berukuran 924 meter per segi , booth Honda di ajang IIMS Hybrid 2021 menerapkan sejumlah protokol dan fasilitas untuk memastikan kenyamanan dan keamanan konsumen, terutama dalam upaya pencegahan Covid-19.

Untuk membatasi jumlah pengunjung di booth sesuai dengan protokol, Honda menerapkan sistem antrian digital (digital queueing system), di mana terdapat sensor untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar secara aktual.



Honda juga menjaga agar suasana di dalam booth tetap aman dan nyaman untuk pengunjung dengan pemasangan sekat akrilik di meja dealing dan kasir, penggunaan masker dan face shield oleh wiraniaga dan petugas di booth, dan menyediakan hand sanitizer yang tersebar di beberapa titik.



Honda juga menggunakan platform digital untuk meminimalkan kontak fisik di dalam booth di IIMS 2021, di antaranya QR scan yang tersedia di setiap mobil display yang memudahkan konsumen melihat informasi produk atau mengunduh katalog digital.

