1.012 Unit Mobil Toyota Terpesan di IIMS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan bahwa sebanyak 1.012 unit mobil Toyota dipesan konsumen dalam 10 hari ajang Indonesian International Motor Show Hybrid (IIMS 2021) yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15-25 April 2021.



Toyota Kijang Innova menjadi kontributor terbesar pemesanan berdasarkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang masuk yakni sebesar 25,4 persen dari total pemesanan. Kontributor kedua adalah Toyota Avanza (22,6 persen, disusul Toyota Rush (14,7 persen), dan Toyota Fortuner (13 persen). Sisanya berasalah berbagai model dari semua segmen seperti sedan, hatchback, MPV, SUV, hingga kendaraan komersial.



"Partisipasi di IIMS kali ini dilakukan dengan pendekatan secara hybrid yang menggabungkan konsep offline dan online, yang diharapkan tidak hanya melayani kebutuhan mobilitas masyarakat, namun juga ikut membantu roda perekonomian Indonesia dari sisi industri otomotif dan value chain,” kata Susumu Matsuda, President Director PT Toyota-Astra Motor, dalam keterangan resmi, 26 April 2021.



Di samping angka SPK yang cukup baik, Toyota juga berhasil mendapatkan 2 penghargaan pada Exhibition Night IIMS 2021 yaitu Best Booth Car >600sqm dan Best MPV untuk Kijang Innova 50th Anniversary.



Di pameran otomotif IIMS 2021, Toyota menghadirkan berbagai line-up di berbagai segmen. Secara khusus pada hari pertama atau pada pembukaan IIMS 2021, Toyota menghadirkan 10 unit kendaraan elektrifikasi dengan berbagai teknologi.

10 mobil elektrifikasi itu adalah Toyota COMS dan Toyota C+Pod yang berbasis BEV, yang juga telah digunakan untuk mendukung program EV Ecotourism di Nusa Dua Bali. Kemudian ada pula C-HR HEV, Corolla Cross HEV, Corolla HEV dan Camry HEV yang berbasis teknologi HEV, serta Toyota Prius yang berbasis PHEV.



“Kami sengaja menghadirkan pilihan teknologi elektrifikasi mobil Toyota di IIMS 2021 secara lengkap sebagai bentuk komitmen mendukung keinginan positif pemerintah dan juga untuk mempopulerkan teknologi elektrifikasi pada masyarakat luas agar pemahaman masyarakat terhadap teknologi elektrifikasi ini juga meningkat,” kata Henry Tanoto, Wakil Presiden Direktur TAM.

