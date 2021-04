Sebelum Raize dan Rocky, Berikut Sejarah Kolaborasi Toyota-Daihatsu

TEMPO.CO, Jakarta - Kolaborasi Toyota-Daihatsu baru saja memperkenalkan secara resmi kepada publik Indonesia produk Toyota Raize dan Daihatsu Rocky melalui acara virtual bertajuk ‘Sinergi untuk Negeri’, Rabu, 28 April 2021.

Ini menjadi produk kelima yang telah diciptakan Toyota dan Daihatsu secara bersamaan. Sebelumnya, mereka sudah kerap kali bekerja sama untuk menghadirkan segmen baru di industri otomotif Indonesia.

Mengapa Indonesia? Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang sangat penting, sebagaimana yang diucapkan Presiden Daihatsu, Soichiro Okudaira, dalam acara peluncuran Toyota Raize dan Daihatsu Rocky.

“Daihatsu berkolaborasi dengan Toyota Group untuk membuat bisnis kendaraan compact yang kompetitif, termasuk pengembangan produk dan produksinya. Indonesia adalah negara yang sangat penting untuk Daihatsu dan kami akan terus berinvestasi serta berkontribusi untuk masyarakat Indonesia,” kata Presiden Daihatsu, Soichiro Okudaira.

Kali ini, redaksi Tempo.co akan merangkum beberapa produk yang dihasilkan oleh Toyota dan Daihatsu sebelum akhirnya meluncurkan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky.

Toyota Avanza - Daihatsu Xenia Toyota All New Avanza dan Daihatsu All New Xenia (Raju Febrian/TEMPO)

Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ini adalah produk pertama kolaborasi Toyota-Daihatsu. Kedua mobil tersebut telah lebih dulu diperkenalkan ke publik pada tahun 2003, sebelum akhirnya dijual secara resmi pada 2004.

Produk ini sangat laris di Indonesia, di mana penjualannya menembus angka 15 ribu unit per bulan. Selain Indonesia, Avanza dan Xenia juga diekspor ke sejumlah negara Asiam Oceania, Amerika Selatan, hingga Afrika.

Toyota Rush - Daihatsu Terios Toyota Rush resmi meluncur pada Kamis, 23 November 2017 di kawasan Jakarta Selatan. TEMPO/Tony Hartawan

Setelah berhasil menciptakan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, dua pabrik ternama asal Jepang tersebut akhirnya kembali melakukan kolaborasi pada tahun 2006.

Kali ini, produsen mobil ternama Asia itu mencoba untuk memperkenalkan mobil dengan segmen SUV, yakni Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Kedua mobil itu dibanderol dengan harga kurang dari Rp300 juta.

Toyota Agya - Daihatsu Ayla Toyota Agya di Bukiy Jaddih, Madura, 19 Mei 2017. Tempo/Wawan Priyanto.

Memasuki tahun 2013, Toyota dan Daihatsu juga kembali memberikan kejutan dengan menghadirkan mobil termurah. Produk yang dimaksud adalah Toyota Agya dan Daihatsu Ayla.

Bicara soal sukses, dua mobil ini pun bisa dikatakan cukup laris. Bagaimana tidak, penjualan rata-ratanya mencapai 5 ribu unit per bulan.

Toyota Calya - Daihatsu Sigra Toyota Calya minorchange meluncur, Senin 16 September 2019. TEMPO/Wira Utama

Toyota Calya dan Daihatsu Sigra menjadi kolaborasi terakhir Toyota-Daihatsu, sebelum akhirnya meluncurkan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Dua mobil ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia pertama kali pada ajang GIIAS 2016 lalu.

Khusus untuk Daihatsu Sigra, produk tersebut berhasil mendominasi penjualan tertinggi Daihatsu, setidaknya hingga Agustus 2019 lalu.

