Berikut Deretan Mobil Terlaris IIMS Hybrid 2021

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mobil paling laris tercatat dalam pameran otomotif IIMS Hybrid 2021 yang berlangsung pada 15 April hingga 25 April 2021.

Dihelat sepuluh hari, IIMS Hybrid 2021 dikunjungi secara fisik oleh lebih dari 91 ribu orang dan transaksi Rp 1 triliun lebih.

Toyota mengumumkan sebanyak 1.012 unit mobil dipesan konsumen. Toyota Kijang Inova menjadi kontributor terbesar pemesanan alias mobil terlaris, yakni 25,4 persen dari total.

Toyota menghadirkan special sales yaitu 25 persen low rate untuk Agya dan Calya dengan tenor 4-5 tahun, lalu free installment mulai Rp 2,8 juta untuk Calya khusus di bulan April dan Mei, 3,7 persen low rate untuk Corolla Cross gasoline.

Disusul Toyota Avanza (22,6 persen, disusul Toyota Rush (14,7 persen), dan Toyota Fortuner (13 persen).

Sisanya berasal dari berbagai model dari semua segmen seperti sedan, hatchback, MPV, SUV, hingga kendaraan komersial. Hal ini berdasarkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Pemesanan mobil Mitsubishi diajang IIMS Hybrid 2021 hampir 1.000 unit. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengatakan tepatnya mobil yang dipesan 980 unit. Jumlah ini melebihi target 600 unit SPK.

Adapun Honda berhasil menjual 692 unit mobil. Honda Brio Satya menyumbangkan penjualan tertinggi dengan 232 unit. Untuk New Honda CR-V terjual 128 unit, disusul New Honda Brio RS yakni 120 unit.

Penjualan lainnya disumbangkan sejumlah model lainnya, seperti New Honda HR-V, Honda City Hatchback RS, New Honda Mobilio, Honda BR-V, Civic Hatchback, Civic, Odyssey, dan Honda Accord.

BMW Group Indonesia mengeluarkan THE NEW 5 dan BMW Seri 8 Golden Thunder Edition di IIMS Hybrid 2021. Sebagai satu-satunya brand Eropa, tercatat untuk penjualan tertinggi datang dari New BMW X1.

Beberapa merek asal Cina juga telah mengumpulkan ratusan unit yang laris terjual. Berdasarkan SPK, Wuling Motors berhasil meraih 646 SPK selama 11 hari pameran berlangsung.

Dari jumlah tersebut, Wuling Almaz RS yang hadir dengan ragam fitur pintar ini berhasil mendominasi pemesanan yakni sebesar 40,7 persen. Setelah itu, diikuti oleh Almaz seri lainnya 20,1 persen, Cortez CT 15,8 persen, Confero S 13,2 persen, dan 10,2 persen lainnya Confero DB

DFSK juga mencapai sejumlah torehan positif selama pameran otomotif IIMS Hybrid 2021 berlangsung. Hadir dengan membawa sejumlah mobil penumpang dan mobil komersial terbaru, diketahui sebanyak 20 mobil pick-up listrik DFSK Gelora E dipesan dalam IIMS Hybrid 2021.

Di IIMS Hybrid 2021, DFSK juga sukses mendapatkan 458 SPK. DFSK Super Cab mencatatkan pemesanan 43 persen dari total SPK, disusul DFSK Glory 560 30 persen, dan DFSK Glory i-AUTO 13 persen.

Baca: IIMS Hybrid 2021, DFSK Janjikan Rilis Mobil Baru



HIDAYAT SALAM