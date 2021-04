New Hyundai Santa Fe Diklaim Laku Keras, Ini Penjelasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Belu genap sebebuilan dipasarkan mobil SUV New Hyundai Santa Fe 2021 sudah laku 100 unit lebih.

"Respons masyarakat sangat positif menerima kehadiran New Santa Fe generasi ke-4 ini," ucap Sales Director PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) Erwin Djajadiputra saat media test drive di Jakarta pada Rabu lalu, 28 April 2021.

Menurut Erwin, mobil SUV New Hyundai Santa Fe 2021 memberikan berbagai macam fitur canggih sehingga memberikan rasa aman berkendara.

Populasi terbanyak New Hyundai Santa Fe 2021 terbanyak masih di wilayah DKI Jakarta.

"Surabaya, Medan, dan Bandung juga banyak kontribusinya. Cukup berimbang antara mesin diesel dan bensin."

New Hyundai Santa Fe 2021 menawarkan dua tipe powertrain , yaitu, 2.5L MPi gasoline engine with 6-speed automatic transmission dan 2.2L CRDi turbodiesel engine with 8-speed automatic Dual Clutch Transmission (DCT).

Mobil New Hyundai Santa Fe adalah produk SUV Hyundai pertama yang memiliki powertrain generasi.

