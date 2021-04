General Motors Bangun Pabrik Mobil Listirk di Meksiko, Investasi Rp 14 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - General Motors Co mengatakan pada hari Kamis, 29 April 2021, akan menginvestasikan US$ 1 miliar atau senilai Rp 14,4 triliun (kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.439) untuk membangun pabrik perakitan kendaraan listrik di kompleks manufaktur di Meksiko.



GM mengatakan sedang membangun fasilitas pengecatan baru berteknologi tinggi yang akan mulai beroperasi mulai Juni di situs Ramos Arizpe, yang saat ini merakit kendaraan pembakaran internal konvensional, termasuk model Chevrolet Equinox dan Blazer, bersama dengan mesin dan transmisi.



Rencana ini langsung menuai kritik dari serikat pekerja otomotif AS. United Auto Workers mengkritik keputusan GM untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Meksiko daripada menggunakan tenaga anggota serikat pekerja di Amerika Serikat. Apalagi keputusan ini diambil ketika Washington sedang mempertimbangkan insentif baru yang besar untuk kendaraan listrik.



"Pada saat General Motors meminta investasi yang signifikan oleh pemerintah AS dalam mensubsidi kendaraan listrik, ini merupakan tamparan telah tidak hanya bagi anggota UAW dan keluarganya, tetapi juga bagi pembayar pajak AS dan tenaga kerja Amerika," kata UAW Wakil Presiden Terry Dittes dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Reuters, 30 April 2021.



Dittes menyebutnya GM "tidak pantas" menerima subsidi pemerintah AS dan membuat kendaraan di luar Amerika Serikat.



GM menanggapi pernyataan UAW dengan mencatat bahwa mereka "baru-baru ini mengumumkan hampir 9.000 pekerjaan dan lebih dari US$ 9 miliar dalam kendaraan listrik baru atau fasilitas manufaktur sel baterai di Michigan, Ohio dan Tennessee."



Gedung Putih tidak segera berkomentar, tetapi Presiden Joe Biden telah meminta US$ 174 miliar untuk meningkatkan produksi, penjualan, dan infrastruktur AS.



Pada hari Rabu, 28 April 2021, Biden mengatakan kepada anggota parlemen AS "tidak ada alasan mengapa pekerja Amerika tidak dapat memimpin dunia dalam produksi kendaraan listrik dan baterai."



GM mengatakan pihaknya juga berencana untuk membangun baterai dan komponen kelistrikan di Ramos Arizpe dan sedang melakukan perbaikan lain pada kompleks manufakturnya.



GM tidak mengatakan kapan mulai membangun fasilitas pengecatan barunya tetapi sebelumnya mendapat kecaman dari mantan Presiden Donald Trump karena operasinya di Meksiko. Trump mengancam akan mengenakan pajak atas kendaraan GM yang diimpor dari Meksiko.



GM bertujuan untuk membangun dua SUV listrik Chevrolet di Ramos Arizpe mulai tahun 2023, menurut Sam Fiorani, yang melacak produksi kendaraan masa depan untuk AutoForecast Solutions.



Seorang juru bicara GM mengatakan perusahaan tidak mengumumkan atau mengonfirmasi kendaraan listrik yang akan dibangun di Coahuila, menggambarkan komentar Fiorani sebagai spekulasi.



Produsen mobil tersebut sudah membuat kendaraan listrik di empat lokasi di Amerika Serikat dan Kanada. GM mengatakan ingin menghentikan penjualan kendaraan penumpang bertenaga bensin di AS pada tahun 2035.



Ekspansi GM Ramos Arizpe akan mencakup kapasitas baru untuk membuat baterai dan komponen elektronik lainnya, yang akan dimulai pada paruh kedua tahun ini, kata perusahaan itu.



"Saya yakin investasi ini akan berkontribusi untuk terus meningkatkan manufaktur Meksiko sambil membawa pembangunan ke kawasan, industri dan negara," kata Francisco Garza, presiden unit GM Meksiko, selama pengumuman webcast.



Garza mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan penambahan pemindahan produksi ketiga ke fasilitas Ramos Arizpe dalam waktu dekat, yang akan bergantung pada pemenuhan kondisi ekonomi tertentu.



Fasilitas perakitan General Motors itu saat ini memiliki 5.600 pekerja.

Baca juga: General Motors Siap Banjiri Cina dengan Mobil Listrik