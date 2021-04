Toyota Raize Dijual Mulai Rp 219,9 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor resmi memasarkan Toyota Raize mulai Jumat, 30 April 2021. Mobil ini ditawarkan dalam delapan varian dengan harga mulai Rp 219,9 juta hingga Rp 265,9 juta.

"Harga ini berlaku on the road untuk DKI Jakarta setelah dipotong relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 100 persen," kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM dalam konferensi pers virtual, Jumat.



Anton menjelaskan bahwa Toyota Raize dibekali dengan dua pilihan mesin, yakni 1.0 turbo dan 1.2 non turbo. Hanya saja, kata dia, model yang baru tersedian untuk dikirim ke konsumen adalah model dengan mesin 1.0 turbo. "Raize dengan mesin 1.2 non turbo akan dikirim ke konsumen mulai semester II tahun ini," ujar dia.

Raize merupakan kembaran dari Daihatsu Rocky. Ini menjadi model kolaborasi kelima antara Toyota dan Daihatsu di Indonesia.



Anton mengklaim bahwa Raize merupakan salah satu best seller di Jepang sejak pertama kali dipasarkan pada November 2019. Di Indonesia, lanjut dia, memiliki potensi yang besar karena mengisi segmen yang luas.



Sementara itu, Daihatsu Rocky sudah diluncurkan pada Jumat pagi dengan harga mulai dari Rp 214,2 Juta - Rp 236,1 juta.

Berikut ini daftar lengkap harga Toyota Raize per 30 April 2021 (On the Road DKI Jakarta)

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 219,900,000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 222,200,000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 233,100,000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 235,400,000

RAIZE 1.0T GR CVT ONE TONE 244,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TWO TONE 247,000,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS ONE TONE 263,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS TWO TONE 265,900,000

