The New MINI Countryman Masuk Surabaya, Simak Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - MINI Indonesia bersama dengan PT Plaza Auto Raya meluncurkan the new MINI Countryman sekaligus peresmian diler MINI untuk wilayah Jawa Timur, Plaza MINI Surabaya, Jumat, 30 April 2021.

Peresmian ini semakin istimewa dengan tampilan perdana dari varian New MINI Countryman untuk wilayah Jawa Timur. Ramesh Divyanathan, President Director BMW Group Indonesia mengatakan kendaraan terbaru ini direspon baik oleh semua penggemar MINI, dimana MINI JCW GP Inspired yang tersedia eksklusif tujuh unit, terjual habis hanya dalam beberapa hari di pagelaran IIMS 2021.

Lanjut Ramesh, The new MINI Countryman yang diluncurkan untuk pasar Jawa Timur merupakan kendaraan MINI terbesar dan paling fleksibel untuk wujudkan keseruan berkendara, kepraktisan dan individualitas khas MINI.

Selain itu, BMW Indonesia juga memahami pentingnya touchpoint yang relevan bagi pelanggannya di Indonesia. Termasuk untuk pelanggan di Surabaya yang merupakan pasar kedua terbesar setelah Jakarta. Dan pasar Surabaya diprediksi dapat memberikan kontribusi lebih dari 15 persen per tahun untuk bisnis MINI.

"Hingga saat ini, penjualan MINI di wilayah Jawa Timur terus berkembang, saat ini menyumbang 7 persen dari seluruh penjualan di Indonesia," lanjut Ramesh.

The New MINI Countryman ini hadir dengan model istimewa lima pintu ini berikan pengalaman berkendara khas MINI dengan peningkatan keserbagunaan sehingga dapat diandalkan pada berbagai medan dalam penggunaan sehari-hari.

New MINI Countryman tersedia dengan tiga pilihan mesin dengan teknologi MINI TwinPower Turbo Technology terbaru.

Mesin-mesin ini telah mengalami pengembangan lebih lanjut yang ekstensif dan mencakup spektrum output mulai dari 136 hp untuk the new MINI Cooper Countryman, 192 hp untuk the new MINI Cooper S Countryman, hingga 306 hp untuk the new MINI John Cooper Works Countryman.

Selain itu, mobil ini memiliki tampilan futuristik dengan desain fascia depan terbaru serta terdapat radiator grille yang makin tegas. Tampilan lamu depan dan foglight LED juga sudah dilengkapi sebagai standar. Sementara lampu belakang LED didesain dengan Union Jack.

Bahkan juga telah dilengkapi dengan Digital Cockpit terbaru dengan layar warna 5 inci, instrumen sentral baru, serta dirancang dalam warna piano black high gloss.

Ada dua pilihan warna untuk eksterior mobil ini yakni Sage Green Metallic & White Silver metallic. Untuk soal harga, MINI Cooper Countryman dibanderol Rp 629 juta, MINI Cooper S Countryman dengan harga Rp 799 juta sementara, MINI John Cooper Works Countryman dibanderol Rp 1,25 miliar. Harga tersebut berlaku off the road.

