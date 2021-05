Toyota Raize Dipasarkan, TAM: Beda Segmen dengan Rush

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor mengklaim kehadiran Toyota Raize tidak akan mengganggu pasar yang selama ini ditempati Toyota Rush. Meski keduanya sama-sama Sport Utility Vehicle, namun TAM menyebut segmentasinya berbeda.



"Dari studi yang kami lakukan, pasar SUV 7-seater akan tetap tinggi, sebaliknya, SUV 5-seater juga memiliki potensi yang baik," kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 30 April 2021.



Rush, kata dia, menyasar segmen keluarga muda yang memang memerlukan mobil dengan kapasitas tempat duduk lebih banyak. Sedangkan Raize mengisi segmen konsumen muda yang menginginkan mobil sesuai kebutuhannya, lebih ke gaya hidup dan jiwa petulang.



Anton mengatakan bahwa saat ini Toyota sudah memiliki dua model SUV 7-seater yang cukup populer di pasar yakni Toyota Fortuner dan Toyota Rush. Keduanya menjadi market leader di kelasnya. Di SUV 5-seater, ada Toyota Corolla Cross dan Toyota C-HR yang bermain di segmen medium ke atas. Di SUV premium, Toyota mengandalkan Land Cruiser.

SUV Compact terbaru Toyota, Raize saat diuji coba di Jakarta, 27 April 2201. Toyota Raize yang merupakan kembaran dari Daihatsu Rocky ini diperkirakan akan dijual dengan harga mulai dari Rp 210 juta higga Rp 260 juta. TEMPO/Fardi Bestari



"Masukan dari konsumen salah satunya untuk menambah model SUV, lalu masuklah Raize ini," tutur Anton.



Anton menjelaskan bahwa pasar SUV di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, meski model yang paling laris tetap ditempati MPV. Kontribusi segmen ini terhadap total market maupun di Toyota sendiri pun terus mengalami peningkatan.



Pada 2017, kontribusi segmen SUV terhadap total penjualan Toyota masih berada di angka 11,9 persen. Pada tahun 2020, komposisinya naik lebih dari dua kali lipat hingga menjadi 25,9 persen. "SUV 7-seater ini kontribusinya 60 persen dari total market SUV Toyota, 40 persen SUV 5-seater," katanya.



Toyota Raize merupakan SUV kompak dengan dua pilihan mesin, 1.0T dan 1.2 non turbo. Saat ini model yang tersedia adalah Raize dengan mesin 1.0T. Sedangkan varian 1.2 non turbo baru akan tersedia pada semester II tahun ini.

Di Indonesia, Toyota Raize akan berhadapan dengan Nissan Magnite dan Kia Sonet yang lebih dulu dipasarkan. Model kembaran Daihatsu Rocky ini juga berpotensi menggoyang pasar Honda HR-V yang satu kelas di atasnya.

Berikut ini daftar lengkap harga Toyota Raize per 30 April 2021 (On the Road DKI Jakarta)

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 219,900,000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 222,200,000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 233,100,000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 235,400,000

RAIZE 1.0T GR CVT ONE TONE 244,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TWO TONE 247,000,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS ONE TONE 263,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS TWO TONE 265,900,000

