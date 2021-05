Harga Beda Tipis, Pilih Toyota Raize atau Daihatsu Rocky?

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota dan Daihatsu kembali mengeluarkan produk yang menggunakan konsep berbagi platform, yakni Toyota Raize dan Daihatsu Rocky. Kedua mobil ini menyasar konsumen otomotif milenial yang menyukai tampilan dan bentuk SUV. Selayaknya produk Toyota-Daihatsu yang berbagi platform tampilan Raize dan Daihatsu seperti anak kembar. Kedua mobil serupa tapi tidak sutuhnya sama.

Berdasarkan keterangan PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Raize dan Rocky akan diproduksi di pabrik Daihatsu Karawang, Jawa Barat. Kedua mobil ini akan menemani LCGC Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla. Pada tahap awal, Raize dan Rocky hanya tersedia dengan varian mesin 1.000 cc turbo. Mesin 1.200 cc tanpa turbo akan menyusul sekitar paruh kedua tahun ini.

Dari sisi harga, harga Raize dan Rocky varian paling bawah tidak terpaut cukup jauh atau Rp5,7 juta. Namun untuk varian tertinggi terpaut harga hingga lebih dari Rp20 juta. Marketing & CR Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso menjelaskan bahwa perbedaan paling mencolok adalah tampilan depan kedua mobil.

"Secara keseluruhan (keduanya) sama. Bedanya lebih pada tampilan grille. Rocky ke atas tersenyum lebar dan Raize ke bawah. Sedangkan fitur disesuaikan dengan target konsumen," kata Hendrayadi saat peluncuran.

Marketing Product Planning & Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Anjar Rosjadi menambahkan bahwa kedua mobil memiliki gaya yang berbeda. "Fitur kedua mobil disesuaikan dengan target market," katanya.

Adapun Raize dan Rocky berbasiskan sasis baru Daihatsu New Global Architecture. Nantinya, platform ini akan digunakan untuk model-model terbaru. Kedua mobil ini menggunakan mesin yang sama.

Salah satu inovasi yang disematkan pada kedua mobil adalah mesin baru yang belum pernah dipakai sebelumnya, yakni mesin 3-silinder 1,2-liter dengan kode WA-VE. Namun seperti disebutkan sebelumnya, varian mesin ini baru akan tersedia pada paruh kedua 2021.

Di atas kertas mesin 1.000 cc turbo, menyemburkan 98 Hp pada 6.000 RPM. Tenaga ini lebih kurang setara dengan Toyota Avanza. Begitu pula dengan dimensi mobil. Baik Raize maupun Rocky, memiliki bodi 4.030 x 1.710 x 1.635 mm (PxLxT), jarak sumbu roda 2.525 mm, dan ground clearance 200 mm.

Selain itu banyak fitur serupa juga. Misalnya head unit monitor sebesar 9 inci, digital meter cluster penuh warna dan peranti keselamatan. Fitur standar di semua varian terdiri ABS+EBD, Vehicle Stability Control (VSC) plus Hill Start Assist (HSA). Termasuk kehadiran perangkat aktif A.S.A serta Toyota Safety Sense khusus tipe paling atas.

Namun seperti diketahui produk kolaborasi Toyota dan Daihatsu selalu memiliki perbedaan. Selain grille, kedua mobil juga berbeda dari segi pengalaman berkendara yang ditawarkan. Rocky memberikan kenyamanan lewat sistem audio tambahan active subwoofer 8 inci yang khusus tersedia di varian ADS.

Uji coba Toyota Raize di Toyota Driving Experience, Jakarta, 27 April 2021. TEMPO/Fardi Bestari

Raize tidak memiliki hal tersebut. Sebagai gantinya Raize menawarkan tipe GR Sport. Pada varian ini kursi dilapisi perpaduan material fabric dan kulit, sehingga kesan sporty cukup kuat serta tambah elegan. Tidak hanya tampilan, Raize juga menawarkan sensasi perpindahan gear yang akan terasa layaknya mobil balap.

Pengemudi bisa terus fokus ke jalan tanpa perlu berpindah ke tuas transmisi. Kelebihan lain Raize GR Sport adalah Toyota Safety Sense (TSS). Isinya antara lain lane departure assist with steering control, pedal misoperation control, pre-collision system, front departure alert, rear cross traffic alert plus blind spot monitoring dan adaptive cruise control.

Sementara itu sistem Rocky A.S.A lebih sederhana. Rangkaiannya hanya terdiri dari pre-collision warning, pre-collision braking, pedal misoperation control, front departure alert, lane departure warning, dan lane departure prevention.

Harga dan Varian Daihatsu menyebut ada total 11 varian Rocky, termasuk versi mesin 1.200 cc yang memiliki harga lebih murah dari 1.000 cc turbo.

Pada semester I/2021 ini varian yang tersedia adalah:

Daihatsu Rocky 1.0 R TC M/T: Rp 214,2 juta

Daihatsu Rocky 1.0 R TC M/T ADS: Rp 222,2 juta

Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT: Rp 227,4 juta

Daihatsu Rocky 1.0 R TC CVT ADS: Rp 235,4 juta

Daihatsu Rocky 1.0 R TC CV A.S.A: Rp 236,1 juta

Harga tersebut adalah untuk warna reguler seperi black, silver, grey, yellow. Special colour (Compagno Red & Pearl White) dikenakan biaya tambahan sekitar Rp1,5 juta. Lalu, two tone colour (black & white solid) dikenakan tambahan sekitar Rp2,5 juta dan two tone special colour (black & compagno red) dikenakan tambahan sekitar Rp3,5 juta.

Sementara itu berikut varian dan harga Toyota Raize yang tersedia:

Raize 1.0T G M/T (one tone colour): Rp 219,9 juta

Raize 1.0T G M/T (two tone colour): Rp 222,2 juta

Raize 1.0T G CVT (one tone colour):Rp 233,1 juta

Raize 1.0T G CVT (two tone colour): Rp 235,4 juta

Raize 1.0T GR CVT (one tone colour): Rp 244,7

Raize 1.0T GR CVT (two tone colour): Rp 247 juta

Raize 1.0T GR CVT TSS (one tone colour): Rp 263,7 juta

Raize 1.0T GR CVT TSS (two tone colour): Rp 265,9 juta.

