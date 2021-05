Pertama di Dunia, Honda N7X Cocept Rilis di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor, agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia, untuk pertama kalinya di dunia memperkenalkan mobil konsep 7–seater terbarunya dalam acara virtual yang diadakan di Jakarta, 3 Mei 2021.

Mobil konsep bernama New 7 Seater eXcitement (N7X Concept) dikembangkan sebagai sebuah mobil yang memadukan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan kenyamanan premium.



Mobil konsep N7X dirancang dan dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd., berdasarkan studi ekstensif dari konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Mobil konsep ini mengadopsi berbagai keunggulan dari Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV) untuk menciptakan mobil 7-seater yang lengkap untuk digunakan di berbagai kondisi jalan.

Menawarkan performa berkendara yang menyenangkan khas Honda, N7X Concept memadukan kenyamanan premium dan kelapangan khas dari MPV dengan ketangguhan dan gaya sebuah SUV.



Dari tampak luar, N7X Concept menampilkan bodi yang ramping dengan garis yang tajam, kap mesin yang kokoh dan ban berukuran besar untuk menyempurnakan tampilannya yang kuat sekaligus elegan.

Honda N7X Cocnept. (Honda)

Dipersembahkan untuk keluarga generasi X, mobil konsep ini dirancang untuk memberikan kebanggaan dan kesenangan untuk penggunanya, sekaligus mendukung gaya hidup yang seimbang antara aktivitas pribadi dan kebersamaan keluarga.



“N7X adalah konsep kami tentang bagaimana seharusnya sebuah mobil 7-seater, yang tidak hanya menawarkan performa berkendara yang menyenangkan tetapi juga ketenangan dan kenyaman sebuah mobil premium untuk seluruh penumpangnya,” kata Takehiro Watanabe, Presiden Direktur PT HPM dalam keterangan resminya.



"Kami sangat bangga menjadikan Indonesia sebagai yang pertama di dunia untuk memperkenalkan N7X Concept, sebuah konsep yang akan mendefinisikan ulang mobil di kategorinya dan juga kesenangan berkendara."



N7X Concept saat ini tampil untuk umum di Dreams Cafe by Honda yang berlokasi di Lantai Dasar Mall Senayan Park, Jakarta, sampai dengan 6 Juni 2021.

Di Indonesia, Honda memiliki sejumlah model SUV di antaranya BR-V, HR-V, dan CR-V. "Secara dimensi, model ini akan lebih besar dari BR-V," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM dalam konferensi pers secara virtual usai peluncuran Honda N7X Concept.

"Tunggu kejutan kami di pameran otomotif GIIAS mendatang," ujar dia.

