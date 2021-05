Mercedes-Benz Perkenalkan Mobil Mewah S-Class dengan Inovasi Kursi Pijat

Mercedes-Benz baru saja merilis mobil terbarunya The New S-Class S 450 pada Selasa, 4 Mei 2021, di Hotel Kempinski, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Mercedes-Benz baru saja merilis mobil terbarunya The New S-Class S 450 pada Selasa, 4 Mei 2021, di Hotel Kempinski, Jakarta. Produk dengan segmen luxury sedan ini memiliki desain interior mewah dan modern yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Tak hanya elegan di tampak luar, Mercedes-Benz juga menghadirkan desain mewah dari dalam. Itu terlihat dari tampilan dashboard yang modern dan ergonomis. Desain itu juga nyatanya mampu membuat pengendara atau penumpang lebih nyaman. Terlebih, Mercedes-Benz S-Class ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah.

Rasa aman juga nantinya bakal didapatkan oleh pengendara, di mana Mercedes-Benz S-Class ini akan menghadirkan inovasi keselamatan, seperti airbag belakang dan PRE-SAFE Impulse.

Kedua inovasi itu dapat meminimalisir adanya risiko cedera bagi para penumpang ketika terjadi tabrakan samping yang tidak terduga. Fitur ini berperan sebagai bodyguard untuk mendorong pengemudi dan penumpang depan ke arah dalam untuk menjauh dari zona bahaya.

“S-Class merupakan model terlaris di segmen luxury saloon. Dengan peluncuran generasi terbaru ini, kami ingin menawarkan inovasi, keselamatan, kenyamanan dan kualitas yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh pelanggan,” ucap Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun.

“The New S-Class menegaskan komitmen Mercedes-Benz untuk memproduksi kendaraan terbaik di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kemewahan yang diinginkan bertemu dengan tingkat keselamatan dan kenyamanan tertinggi,” lanjutnya.

Produk S-Class ini merupakan lambang daya tarik Mercedes-Benz, di mana mobil tersebut memiliki mesin legendaris dan warisan keterampilan yang digabungkan dengan inovasi digital progresif.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya tempat duduk pijat di kursi belakang Mercedes-Benz S-Class ini. Nantinya, bakal ada 10 program pijat yang berbeda dari seri S-Class baru, di mana salah satunya memiliki mode getaran dan rasa hangat seperti prinsip batu panas.

Terlepas dari itu, Mercedes-Benz The New S-Class ini baru akan dirilis di Indonesia pada Juni 2021 mendatang. Mobil ini pun memiliki harga off the road sebesar Rp3,099 miliar.

