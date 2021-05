Rocky Jadi Mobil Tercanggih Daihatsu di Indonesia, Simak Teknologinya

TEMPO.CO, Jakarta - Daihatsu Rocky resmi dipasarkan di Indonesia mulai 30 Aprl 2021. Mobil ini ditawarkan dengan harga (on the road DKI Jakarta) mulai Rp 214,2 Juta hingga Rp 236,1 juta setelah diskon PPnBM (Pajak Atas Penjualan Barang Mewah) 100 persen.



Nah, meski dijual lebih murah dibanding Daihatsu Terios yang lebih dulu dipasarkan di Indonesia, namun secara teknologi Rocky unggul. Sebab, mobil 5 penumpang ini merupakan model Daihatsu pertama di Indonesia yang menerapkan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture).



Marketing Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Anjar Rosjadi, mengatakan bahwa Rocky dikembangkan dengan konsep; Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.



“Rocky menjadi jawaban bagi mereka yang mencari mobil impian dengan desain yang stylish, sederet fitur terkini, dan harga yang bersaing,” kata Anjar dalam keterangan resmi, Selasa, 4 Mei 2021.

Membedah Daihatsu Rocky versi Jepang:





Rocky merupakan model yang mengisi segmen SUV berukuran kecil. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.030 mm x lebar 1.710 mm x tinggi 1.635 mm. Sebagai SUV, Rocky didukung ground clearance setinggi 200 mm dengan radius putar 5,1 meter, serta sistem kemudi bertipe EPS (Electric Power Steering). Daihatsu mengklaim Rocky Rocky cocok dikendarai di berbagai kondisi jalan dan juga perkotaan di Indonesia.



Rocky hadir perdana dengan mesin 1.000 cc, 3 silinder, berteknologi Turbocharger dengan tipe mesin 1KR-VET, memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar.

First drive Toyota Raize versi Indonesia:





Mesin 1.0L ini juga dilengkapi dengan teknologi transmisi CVT (Continuously Variable Transmission) terbaru Daihatsu, yaitu Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara yang halus, responsif, sekaligus tetap hemat bahan bakar.

Dari sisi keamanan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur keselamatan spesial di kelasnya, yakni Daihatsu ASA (Advanced Safety Assist). Fitur ini bekerja dengan menggunakan sensor yang terdapat pada stereo camera di kaca depan yang dapat mendeteksi objek di depan mobil, lalu memberikan peringatan jika mobil dalam potensi bahaya.



Ada pun fitur ASA ini memiliki 6 fungsi masing-masing, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention. Fitur ini sekelas dengan yang ada di Toyota Raize 1.0T GR Sport TSS (Toyota Safety Sanse). Rocky dan Raize memang merupakan produk kembar seperti halnya Toyota Rush dan Daihatsu Terios.

Selain fitur ASA, Rocky dibekali dengan rear parking camera dan back sonar yang dapat membantu visibilitas pengendara agar lebih aman saat bermanuver mundur. Selain itu, Daihatsu Rocky juga dilengkapi dengan SRS Airbag untuk pengemudi dan penumpang, ABS (Anti-Lock Brake System), EBD (Electronic Brakeforce Distribution), VSC (Vehicle Stability Control) dan HSA (Hill Start Assist).



Berikut ini daftar lengkap harga Daihatsu Rocky:



Rocky 1.0 R TC MT Rp 214.200.000.

Rocky 1.0 R TC MT ADS Rp 222.200.000.

Rocky 1.0 R TC CVT Rp 227.400.000.

Rocky 1.0 R TC CVT ADS Rp 235.400.000.

Rocky 1.0 R TC CVT ASA Rp 236.100.000.