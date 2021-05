Bergaya Big Bike, Honda CB150R Ditargetkan Laku 30 Ribu Unit Setahun

All New Honda B150R StreetFire 2021 Stinger Red Black. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) menargetkan penjualan sebanyak 30 ribu unit untuk model All New Honda CB150R StreetFire yang diluncurkan pada Rabu, 5 Mei 2021. Model ini baru akan tersedia di dealer setelah Lebaran atau sekitar pertengahan Mei.



Drektur Pemasaran PT AHM, Thomas Wijaya, mengatakan bahwa segmen motor sport masih cukup baik meski saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19. Menurut Thomas, segmen motor sport berkontribusi sebesar 5-6 persen terhadap total penjualan sepeda motor. Khusus untuk motor 150cc, kontribusinya sekitar 80 persen dari total pasar motor sport.

"Sedangkan kontribusi pada naked bike 150cc sekitar 40 persen dari total penjualan segmen motor sport," kata Thomas dalam konferensi pers secara virtual usai peluncuran.



Thomas menjelaskan bahwa All New CB150R banyak mengalami ubahan yang diklaim telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Perubahan terbaru pada All New CB150R StreetFire terlihat pada desain bodi yang lebih besar. Hal ini dicapai melalui berbagai ubahan desain di bagian depan seperti pada tangki bensin, shroud, serta undercowl pada varian special edition.



Ubahan ini dipadukan dengan tambahan fitur seperti inverted front suspension dan tapered handlebar terbaru yang menghadirkan kenyamanan berkendara harian maupun jarak jauh. Tampilan full digital panel meter terbaru juga memberikan informasi lengkap untuk kebutuhan berkendara penggunanya.

Pada pilihan varian Special Edition (SE), All New Honda CB150R Streetfire disematkan warna Burnt Titanium pada bagian stang dan velg. Selain itu,motor naked sport ini tampil semakin gagah dengan disematkannya undercowl pada bagian bawah motor. Terdapat juga logo 3D emblem pada bagian tangki bensin untuk memberikan kebanggaan lebih bagi pengendaranya.

CB150R StreetFire dibekali mesin 150cc, DOHC 4 katup, 6 kecepatan, dan berpendingin cairan. Akselerasi yang dihasilkan oleh model ini mampu mencapai 10,5 detik (0-200m). All New CB150R StreetFire juga menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan dengan kecepatan maksimal hingga 125 Km/jam, namun tetap menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang efisien yaitu 40,5 km/l berdasar metode pengetesan ECE R40 dengan standar EURO 3.

Sepeda motor sport naked yang memasuki generasi keempat ini menggunakan lampu LED di semua sistem pencahayaan dengan daya tahan yang lama. Sensasi teknologi tinggi dapat dirasakan pada panel indikator digital terbaru yang berisi informasi lengkap dengan desain yang compact dan visibilitas yang sangat baik.

All New Honda CB150R StreetFire ini ditawarkan dengan harga Rp 29,7 juta varian standar dan Rp 30,7 juta untuk varian Special Edition (SE). Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta. Ada warna baru pada motor ini yang ditawarkan ke konsumen yakni Macho Black dan Stinger Red Black. Sedangkan varian SE hadir dengan tiga warna matte yakni Fury Matte Red, Raptor Matte Black, dan Armored Matte Grey.

