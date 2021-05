Daihatsu Berbagi Teknologi Otomotif dengan Guru SMK di Jawa Tengah

Daihatsu secara resmi meluncurkan All New Terios di Jakarta. Mesin menggunakan kapasitas 1,5 L Dual VVTI yang mampu menghasilkan tenaga 104 PS dan torsi 13,9 kgm. Terios mampu terjual 29.113 unit. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menggelar pelatihan secara virtual kepada ratusan guru SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) binaan se-Jawa Tengah pada 6 Mei 2021. Pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini diselenggarakan Daihatsu.



Dalam pelatihan virtual ini, Daihatsu memberikan sharing seputar teknologi terbaru, mulai dari pengenalan fungsi, mekanisme kerja komponen, troubleshooting, serta pengenalan fasilitas produksi Daihatsu dalam membuat kendaraan yang rendah emisi dan ramah lingkungan.



Section Head Service Training Department PT ADM, Aji Prima Barus Nurcahya, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu wujud kontribusi Daihatsu dalam program vokasi dan industri (ADM) untuk meningkatkan link and match antara sekolah dengan dunia industri sebagai komitmen perusahaan dalam mencerdaskan bangsa.

"Daihatsu berharap para guru SMK dapat meneruskan pengetahuan ini kepada siswa di sekolahnya, sehingga para siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan siap terjun langsung ke dunia industri," kata Aji dalam keterangan resmi, Sabtu, 8 April 2021.

Secara singkat, selain fitur terbaru Key Free dan Hill start assist yang telah disampaikan pada sharing sebelumnya, Daihatsu juga memberikan fitur lainya seperti Power Door Lock, Back Sonar, Auto AC, Automatic Light Control, Emergency Stop Signal (ESS), Vehicle Stability Control (VSC) dan Around View.

Pada Hill Start Assist, fitur ini dapat mencegah mundurnya mobil saat berada di tanjakan dan dalam kondisi stop & go dengan memberi waktu selama 3 detik saat memindahkan posisi kaki dari pedal rem ke pedal gas sehingga pengemudi tidak khawatir mobil akan mundur. Sedangkan untuk fitur Power Door Lock, kunci pintu dapat secara otomatis mengunci ketika kecepatan 20km/jam. Back sonar, membantu pengguna untuk mengetahui jarak dengan belakang ketika bermanuver mundur.



Ketika switch dimmer diposisikan “Auto”, Automatic Light Control mengatur secara otomatis hidup/mati lampu kendaraan sesuai dengan karakter pencahayaan Terang/Redup/Gelap.

Pada Emergency Stop Signal (ESS); lampu hazard akan berkedip ketika mengerem mendadak, bertujuan memberi tanda pengemudi dibelakangnya agar lebih berhati-hati, serta Vehicle Stability Control (VSC) yang berperan mencegah Over Steer dan Under Steer ketika berbelok sehingga aman saat berkendara. Daihatsu juga memberikan fitur Around View yang menampilkan gambar dari 360° sudut kendaraan, sehingga tetap aman ketika parkir, melewati jalan sempit dan berpapasan dengan pengendara lain di gang sempit.

Pada training ini, Daihatsu juga memperkenalkan teknologi pada fasilitas produksi Daihatsu yang comply hingga Euro 6, dan disesuaikan dengan regulasi kendaraan tiap negara. Fasilitas ini merupakan komitmen Daihatsu dalam memproduksi mobil dengan emisi rendah, dan ramah lingkungan dengan menerapkan “Green Technology” melalui penggunaan Super Intelligent Catalyst, serta material komponen ramah lingkungan.

