HPM Segarkan Tampilan Honda Civic Type R, Simak Ubahannya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru dari Honda Civic Type R, Jumat, 7 April 2021. Model ini tampil semakin sporty sekaligus agresif dengan beberapa perubahan pada bagian eksterior dan interior. Hal ini pun menjadi kali pertama HPM memberikan penyegaran pada Honda Civic Type R setelah pertama kali diluncurkan pada ajang GIIAS Agustus 2017.



Civic Type R merupakan varian mobil sport legendaris Honda yang terinspirasi dari mobil balap yang juga dapat dengan aman dan nyaman digunakan di jalanan kota. New Honda Civic Type R merupakan pengembangan dari generasi ke-10 Honda Civic yang sudah sejak lama mendapat reputasi baik di seluruh dunia dengan prestasi terakhirnya yakni sebagai pemegang rekor untuk mobil penggerak roda depan tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang yang mencatat Lap Time 2 menit 23.993 detik.



Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy, mengatakan bahwa Honda merupakan brand yang terlahir dari lintasan balapan dan Civic Type R merupakan mobil Honda yang terinspirasi dari mobil balap. "Mobil ini menjadi salah satu mobil istimewa bagi kami dengan DNA balap yang kental dan sekaligus menjadi mobil sport satu-satunya yang kami pasarkan di Indonesia," kata Billy dalam keterangan resminya.



"Semoga mobil ini dapat menjawab keinginan konsumennya akan sebuah mobil sport yang memiliki performa maksimal dan juga kenyamanan yang dapat menciptakan kesenangan berkendara dengan berbagai fitur dan pembaruan yang telah ditambahkan.”



New Honda Civic Type R mendapatkan beberapa pembaruan dari sisi tampilan eksterior dan juga interiornya. Dari sisi eksterior, tampilan New Honda Civic Type R kembali menegaskan karakter sporty dengan desain baru pada bumper bagian depan dan juga belakang.

New Honda Civic Type R 2021. (HPM)

Pada bagian ban yang berukuran 20 inci Alloy Wheels juga telah dilengkapi dengan New Tire Pressure Monitoring System untuk memonitor tekanan angin pada ban yang dapat dilihat oleh penggunanya pada panel instrument. Pengendara akan diberi peringatan melalui layar MID saat sistem mendeteksi tekanan ban mobil yang kurang dari standar.



Pada segi interior, HPM menambahkan New Wireless Charging pada bagian depan kabin, yang memudahkan penggunanya untuk mengisi daya smartphone serta desain baru pada Shift Knob yang terlihat semakin sporty.

Pada bagian roda kemudi juga terdapat perubahan dengan material baru yaitu New Alcantara Wrapped Steering Wheel yang memberikan ketebalan ideal untuk memungkinkan penggunanya merasakan genggaman yang lebih baik.



HPM juga memberikan beberapa pembaruan pada bagian sistem New Honda Civic Type R yang memungkinkannya mendapatkan stabilitas serta daya tahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Terdapat tambahan New 2 Piece Disk Brake, ketika sedang berada di tikungan untuk bermanuver, New Honda Civic Type R menghadirkan pengereman dalam kualitas terbaik melalui dua keping rotor depan yang dapat menghasilkan pendinginan saat terjadinya gesekan.



Adaptive Damper System pada New Honda Civic Type R juga mendapatkan Re-setting yang memungkinkan mobil memiliki kualitas pengendaraan yang lebih sesuai dan nyaman selama berkendara dengan peredaman yang lebih baik untuk semua mode.

Honda Civic Type R dibekali mesin 2.0 liter VTEC Turbo dengan tenaga maksimal 310 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 400 Nm pada 2.500 – 4.500 rpm. Tenaga Civic Type R disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan yang telah disempurnakan oleh Rev Match System yang memungkinkan mobil mempertahankan tenaga maksimumnya saat perpindahan gigi.

