WeRide yang Didukung Nissan Mendapatkan Pendanaan Baru

TEMPO.CO, Jakarta - WeRide, startup teknologi mobil tanpa sopir (mobil otonom) yang didukung oleh Nissan, Renault dan Mitsubishi, mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan ratusan juta dolar dengan menilai perusahaan sebesar US$ 3,3 miliar (setara Rp 47,2 triliun, kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.300), Reuters, Kamis, 13 Mei 2021.



WeRide, yang menguji mobil tanpa sopir di California, Amerika Serikat serta kota Guangzhou dan pusat kota Zhengzhou (Cina), tidak mengungkapkan detail tentang besarnya pendanaan.



WeRide mengejar standar otonom level 4, di mana kendaraan dapat menangani semua aspek mengemudi di sebagian besar keadaan tanpa campur tangan manusia.



WeRide pada Januari lalu juga mengumumkan telah mengumpulkan US$ 310 juta. Pada Desember lalu, WeRide juga mengumpulkan pendanaan senilai US$ 200 juta dari Yutong, produsen bus di Cina.

