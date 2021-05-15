Minggu, 16 Mei 2021
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Kualifikasi Moto2 Prancis: Rider Pertamina Mandalika Start Ke-6

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

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  • Bo Bendsneyder, Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team. (instagram/@bobendsneyder)

    Bo Bendsneyder, Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team. (instagram/@bobendsneyder)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Bendsneyder, akan mengawali start dari posisi 6 di balap motor Moto2 Prancis yang digelar di Sirkuit Le Mans, Minggu, 16 Mei 2021. Kepastian itu didapat pembalap Belanda berdarah Indonesia itu setelah mencatat waktu 1 menit 51,132 detik di sesi kualifikasi pada Sabtu, 15 Mei 2021.

    Catatan waktu pembalap yang akrab disapa Mas Bo ini 0,997 detik dari peraih pole position, Raul Fernandez (Spanyol/Red Bull KTM Ajo) dengan waktu 1 menit 50,135 detik. Dengan hasil ini, Mas Bo akan mengawali balapan dari baris kedua. 

    Marco Bezzechi (Italia/SKY Racing Team VR46) sukses mengamankan start dari posisi kedua. Anak didik Valentino Rossi ini berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 50,375 detik. Posisi start ketiga direbut Joe Roberts (Amerika Serikat/Italtrans Racing Team) yang membukukan waktu 1 menit 50,514 detik. 

    Sedangkan rekan satu tim Mas Bo, Thomas Luthi (Swiss), akan mengawali balapan dari posisi 23. 

    Sementara itu, tim Federal Oil Gresini Moto2 yang diperkuat duo Italia, Nicolo Bulega dan Fabio Di Giannantonio, masing-masing akan mengawali start dari posisi 11 dan 15. 

    Hasil Kualifikasi Moto2 Prancis:

    POS

    RIDER

    NAT

    TEAM

    BIKE

    TIME

    1

    Raul Fernandez

    SPA

    Red Bull KTM Ajo

    (Kalex)

    1m 50.135s

    2

    Marco Bezzecchi

    ITA

    SKY Racing Team VR46

    (Kalex)

    1m 50.375s

    3

    Joe Roberts

    USA

    Italtrans Racing Team

    (Kalex)

    1m 50.514s

    4

    Aron Canet

    SPA

    Inde Aspar Team

    (Boscoscuro)

    1m 50.782s

    5

    Augusto Fernandez

    SPA

    Elf Marc VDS Racing Team

    (Kalex)

    1m 50.796s

    6

    Bo Bendsneyder

    NED

    Pertamina Mandalika SAG Team

    (Kalex)

    1m 51.132s

    7

    Remy Gardner

    AUS

    Red Bull KTM Ajo

    (Kalex)

    1m 51.146s

    8

    Hector Garzo

    SPA

    Flexbox HP40

    (Kalex)

    1m 51.215s

    9

    Stefano Manzi

    ITA

    Flexbox HP40

    (Kalex)

    1m 51.360s

    10

    Sam Lowes

    GBR

    Elf Marc VDS Racing Team

    (Kalex)

    1m 52.031s

    11

    Nicolò Bulega

    ITA

    Federal Oil Gresini Moto2

    (Kalex)

    1m 52.223s

    12

    Xavi Vierge

    SPA

    Petronas Sprinta Racing

    (Kalex)

    1m 52.273s

    13

    Lorenzo Baldassarri

    ITA

    MV Agusta Forward Racing

    (MV Agusta)

    1m 52.587s

    14

    Marcel Schrotter

    GER

    Liqui Moly Intact GP

    (Kalex)

    1m 52.753s

    15

    Fabio Di Giannantonio

    ITA

    Federal Oil Gresini Moto2

    (Kalex)

    1m 53.398s

    16

    Ai Ogura

    JPN

    IDEMITSU Honda Team Asia

    (Kalex)

    1m 54.436s

    17

    Simone Corsi

    ITA

    MV Agusta Forward Racing

    (MV Agusta)

    1m 55.409s

    18

    Jorge Navarro

    SPA

    MB Conveyors Speed Up

    (Boscoscuro)

    1m 56.706s

    19

    Tony Arbolino

    ITA

    Liqui Moly Intact GP

    (Kalex)

    1m 37.154s

    20

    Somkiat Chantra

    THA

    IDEMITSU Honda Team Asia

    (Kalex)

    1m 37.191s

    21

    Lorenzo Dalla Porta

    ITA

    Italtrans Racing Team

    (Kalex)

    1m 37.231s

    22

    Marcos Ramirez

    SPA

    American Racing

    (Kalex)

    1m 37.238s

    23

    Thomas Luthi

    SWI

    Pertamina Mandalika SAG Team

    (Kalex)

    1m 37.286s

    24

    Cameron Beaubier

    USA

    American Racing

    (Kalex)

    1m 37.511s

    25

    Albert Arenas

    SPA

    Inde Aspar Team

    (Boscoscuro)

    1m 37.556s

    26

    Jake Dixon

    GBR

    Petronas Sprinta Racing

    (Kalex)

    1m 37.564s

    27

    Hafizh Syahrin

    MAL

    NTS RW Racing GP

    (NTS)

    1m 37.676s

    28

    Celestino Vietti

    ITA

    SKY Racing Team VR46

    (Kalex)

    1m 37.958s

    29

    Barry Baltus

    BEL

    NTS RW Racing GP

    (NTS)

    1m 38.150s

    30

    Tommaso Marcon

    ITA

    MV Agusta Forward Racing

    (MV Agusta)

    1m 38.489s

    31

    Alonso Lopez

    SPA

    MB Conveyors Speed Up

    (Boscoscuro)

    1m 39.154s

    CRASH | MOTOGP

    Baca juga: Pembalap Tim Indonesia Jadi Juara Moto2 Jerez 2021

  • Pertamina Mandalika
  • Pertamina Mandalika SAG Team
  • Moto2
  • MotoGP
  • Bo Bendsneyder
  • Thomas Luthi
  • Federal Oil Gresini Moto2
  • Federal Oil
  • Fabio Di Giannantonio

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