Kualifikasi Moto2 Prancis: Rider Pertamina Mandalika Start Ke-6

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Bendsneyder, akan mengawali start dari posisi 6 di balap motor Moto2 Prancis yang digelar di Sirkuit Le Mans, Minggu, 16 Mei 2021. Kepastian itu didapat pembalap Belanda berdarah Indonesia itu setelah mencatat waktu 1 menit 51,132 detik di sesi kualifikasi pada Sabtu, 15 Mei 2021.
Catatan waktu pembalap yang akrab disapa Mas Bo ini 0,997 detik dari peraih pole position, Raul Fernandez (Spanyol/Red Bull KTM Ajo) dengan waktu 1 menit 50,135 detik. Dengan hasil ini, Mas Bo akan mengawali balapan dari baris kedua.
Marco Bezzechi (Italia/SKY Racing Team VR46) sukses mengamankan start dari posisi kedua. Anak didik Valentino Rossi ini berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 50,375 detik. Posisi start ketiga direbut Joe Roberts (Amerika Serikat/Italtrans Racing Team) yang membukukan waktu 1 menit 50,514 detik.
Sedangkan rekan satu tim Mas Bo, Thomas Luthi (Swiss), akan mengawali balapan dari posisi 23.
Sementara itu, tim Federal Oil Gresini Moto2 yang diperkuat duo Italia, Nicolo Bulega dan Fabio Di Giannantonio, masing-masing akan mengawali start dari posisi 11 dan 15.
Hasil Kualifikasi Moto2 Prancis:
POS
RIDER
NAT
TEAM
BIKE
TIME
1
Raul Fernandez
SPA
Red Bull KTM Ajo
(Kalex)
1m 50.135s
2
Marco Bezzecchi
ITA
SKY Racing Team VR46
(Kalex)
1m 50.375s
3
Joe Roberts
USA
Italtrans Racing Team
(Kalex)
1m 50.514s
4
Aron Canet
SPA
Inde Aspar Team
(Boscoscuro)
1m 50.782s
5
Augusto Fernandez
SPA
Elf Marc VDS Racing Team
(Kalex)
1m 50.796s
6
Bo Bendsneyder
NED
Pertamina Mandalika SAG Team
(Kalex)
1m 51.132s
7
Remy Gardner
AUS
Red Bull KTM Ajo
(Kalex)
1m 51.146s
8
Hector Garzo
SPA
Flexbox HP40
(Kalex)
1m 51.215s
9
Stefano Manzi
ITA
Flexbox HP40
(Kalex)
1m 51.360s
10
Sam Lowes
GBR
Elf Marc VDS Racing Team
(Kalex)
1m 52.031s
11
Nicolò Bulega
ITA
Federal Oil Gresini Moto2
(Kalex)
1m 52.223s
12
Xavi Vierge
SPA
Petronas Sprinta Racing
(Kalex)
1m 52.273s
13
Lorenzo Baldassarri
ITA
MV Agusta Forward Racing
(MV Agusta)
1m 52.587s
14
Marcel Schrotter
GER
Liqui Moly Intact GP
(Kalex)
1m 52.753s
15
Fabio Di Giannantonio
ITA
Federal Oil Gresini Moto2
(Kalex)
1m 53.398s
16
Ai Ogura
JPN
IDEMITSU Honda Team Asia
(Kalex)
1m 54.436s
17
Simone Corsi
ITA
MV Agusta Forward Racing
(MV Agusta)
1m 55.409s
18
Jorge Navarro
SPA
MB Conveyors Speed Up
(Boscoscuro)
1m 56.706s
19
Tony Arbolino
ITA
Liqui Moly Intact GP
(Kalex)
1m 37.154s
20
Somkiat Chantra
THA
IDEMITSU Honda Team Asia
(Kalex)
1m 37.191s
21
Lorenzo Dalla Porta
ITA
Italtrans Racing Team
(Kalex)
1m 37.231s
22
Marcos Ramirez
SPA
American Racing
(Kalex)
1m 37.238s
23
Thomas Luthi
SWI
Pertamina Mandalika SAG Team
(Kalex)
1m 37.286s
24
Cameron Beaubier
USA
American Racing
(Kalex)
1m 37.511s
25
Albert Arenas
SPA
Inde Aspar Team
(Boscoscuro)
1m 37.556s
26
Jake Dixon
GBR
Petronas Sprinta Racing
(Kalex)
1m 37.564s
27
Hafizh Syahrin
MAL
NTS RW Racing GP
(NTS)
1m 37.676s
28
Celestino Vietti
ITA
SKY Racing Team VR46
(Kalex)
1m 37.958s
29
Barry Baltus
BEL
NTS RW Racing GP
(NTS)
1m 38.150s
30
Tommaso Marcon
ITA
MV Agusta Forward Racing
(MV Agusta)
1m 38.489s
31
Alonso Lopez
SPA
MB Conveyors Speed Up
(Boscoscuro)
1m 39.154s
CRASH | MOTOGP
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