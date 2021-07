Daftar Mobil 10 Orang Terkaya di Dunia, Jeff Bezos Pilih Honda Accord Jadul

TEMPO.CO, Jakarta - Dari 10 orang terkaya di dunia, banyak dari mereka yang mengoleksi mobil mulai dari mobil yang biasa-biasa saja hingga yang masuk kategori mewah.

Pilihan mobil para miliarder cukup beragam, mulai dari Honda Accord jadul hingga mobil keluaran terbaru Audi A8. Tidak sedikit dari mereka yang lebih mempertahankan mobil lama mereka ketimbang membeli yang baru.

Berikut adalah daftar mobil 10 orang terkaya di dunia, melansir laman Hindustan Times hari ini, Senin, 19 Juli 2021.

1. Jeff Bezos

Jeff Bezos menempati peringkat pertama orang terkaya di dunia. Bos Amazon ini pertama kali dinobatkan sebagai miliarder pada 1990-an.

Harta kekayaan berlimpah tidak membuat Bezos memiliki mobil mewah. Pria berusia 57 tahun ini dilaporkan hanya memiliki Honda Accord sebagai mobil pertamanya. Kemudian pada 1987, Honda Accord miliknya ditukar SUV Chevrolet Blazer.

2. Elon Musk

Elon Musk merupakan orang di balik kesuksesan mobil listrik Tesla. Dirinya dinobatkan sebagai orang terkaya kedua di dunia setelah Jeff Bezos.

Mungkin banyak orang berpikir koleksi mobil Elon Musk diisi jajaran mobil Tesla. Namun, CEO SpaceX ini juga memiliki koleksi mobil McLaren F1 dan Lotus Esprit yang ditampilkan dalam film James Bond terkenal The Spy Who Loved Me.

3. Bernard Arnault

Bernard Arnault adalah Ketua dan Kepala Eksekutif LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE, perusahaan barang mewah terbesar di dunia. Dikenal karena koleksi seninya, ia juga punya mobil mewah.

Arnault diketahui memiliki BMW seri 7 sebagai kendaraan hariannya. Mobil ini menggunakan mesin 12 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga 600 hp dan torsi 850 Nm.

4. Bill Gates

Setelah sempat memuncaki posisi orang terkaya di dunia, sekarang Bill Gates harus puas berada di peringkat empat. Pendiri Microsoft ini mencatatkan kekayaan bersih 91 miliar poundsterling.

Bill Gates lebih senang mengoleksi mobil klasik. Pria asal Amerika Serikat ini memiliki mobil sport Porsche 959 yang dia miliki sejak 1980-an.

5. Mark Zuckerberg

Meskipun masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg. Bos Facebook ini memiliki mobil yang tergolong sederhana dibandingkan kekayaannya, Pagani Huayra V12 dan Honda Jazz twin-turbocharged.

Dengan total kekayaan 73 miliar poundsterling, Mark Zuckerberg menjaga pilihan mobilnya tetap sederhana dan praktis.

6. Warren Buffet

Warren Buffet terkenal sebagai investor yang sukses sekaligus CEO dari Berkshire Hathaway. Dengan total kekayaan 69 miliar poundsterling, Buffet ternyata hanya memiliki satu mobil, yakni Cadillac XTS.

7. Larry Page dan Sergey Brin

Larry Page dan Sergey Brin masing-masing CEO dan Presiden perusahaan induk Google, Alphabet. Laporan menyebutkan bahwa keduanya masing-masing memiliki Tesla Roadster dan Toyota Prius.

8. Larry Elisson

Larry Elisson adalah seorang pengusaha dan investor Amerika serikat yang ikut mendirikan Oracle. Dia juga saat ini adalah ketua eksekutif organisasi dan kepala petugas teknologi.

Total kekayaan Elisson mencapai 65 miliar poundsterling dan pria berusia 76 tahun ini memiliki hobi mengoleksi mobil mewah. Koleksinya antara lain McLaren F1, Lexus LFA, dan Lexus LS600h.

9. Mukesh Ambani

Orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani, memiliki armada mobil yang mencakup Rolls-Royce, Aston Martins, dan BMW. Namun ia juga memiliki sedan mewah Mercedes Maybach 62 hadiah dari istrinya.

10. Amancio Ortega

Amancio Ortega adalah miliarder asal Spanyol yang juga pendiri dan mantan Ketua Grup Mode Inditex yang terkenal dengan toko pakaian dan aksesoris Zara.

Dengan total kekayaan bersih 58 miliar poundsterling dan tergolong orang terkaya di dunia, Ortega memiliki koleksi mobil Audi A8 dan Mercedes GL.

